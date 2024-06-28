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Россияне назвали главные причины переноса отпуска

Опрос: почти четверть россиян переносили свой отпуск в этом году
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Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
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«Работа.ру» и «СберРешения» провели исследование и узнали, по каким причинам россияне переносят свой отпуск. Выяснилось, что почти четверть россиян (24%) переносили свой отпуск в этом году. Основной причиной они назвали загрузку на работе (37%). Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 28 июня.

Также среди причин переноса финансовые проблемы (23%) и семейные обстоятельства (19%), еще 15% респондентов отпуск не согласовало руководство, а у 14% изменились планы. Смена места работы стала причиной переноса отпуска у 13% участников исследования, а проблемы со здоровьем — у 4%.

В среднем, по словам опрошенных россиян, у них накопилось 28 дней отпуска. Причем у мужчин их немного больше (33 дня), чем у женщин (25 дней). У IT-специалистов обычно около 26 дней (34 дня у мужчин и 17 дней у женщин). По данным работников банковской и финансовой отрасли, в их распоряжении около 27 дней отпуска.

В распоряжении врачей обычно остается 34 дня отпуска, у сотрудников сферы образования и науки — 47 дней, в сфере производства и агропрома — 21 день. Работники торговли поделились, что в их распоряжении есть 30 дней отпуска, а транспортной отрасли — 27 дней.

При этом 56% опрошенных россиян успевают отгулять все положенные дни отпуска в году. Отпускные дни еще остаются у 37% респондентов, а 7% берут дополнительное время для отдыха.

«Если сотрудника не отпускать в отпуск более двух лет, то работодателя могут оштрафовать. Поэтому некоторые компании просят своих сотрудников брать отпуск своевременно. Однако, согласно нашей аналитике, почти половина сотрудников работают эффективнее, если вовремя сходили в отпуск, а значит это напрямую влияет на основные показатели компании», — отметила директор департамента по управлению операционным производством «СберРешений» Анна Термосесова.

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При этом, по ее словам, работодателя могут оштрафовать, если выяснится, что он заменил неотгуленный отпуск денежными выплатами, так как сделать это можно только при увольнении сотрудника или в части дополнительного отпуска. Индивидуальным предпринимателям в таком случае придется заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для организаций штраф может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Компенсировать деньгами, если сотрудник продолжает работать, можно только ту часть отпуска, которая превышает положенные 28 календарных дней в году. Самое распространенное — это отпуск за ненормированный рабочий день. Также существуют категории работников, которым нельзя производить такие выплаты, например, среди них несовершеннолетние, беременные или сотрудники таможенных органов», — добавила Термосесова.

Как показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология» и российского сервиса путешествий «Туту», только 26% россиян полностью отказываются от рабочих задач во время отпуска. Его результатами аналитики поделились с «Известиями» 26 июня.

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