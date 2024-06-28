Россияне назвали главные причины переноса отпуска

«Работа.ру» и «СберРешения» провели исследование и узнали, по каким причинам россияне переносят свой отпуск. Выяснилось, что почти четверть россиян (24%) переносили свой отпуск в этом году. Основной причиной они назвали загрузку на работе (37%). Результатами опроса аналитики поделились с «Известиями» 28 июня.

Также среди причин переноса финансовые проблемы (23%) и семейные обстоятельства (19%), еще 15% респондентов отпуск не согласовало руководство, а у 14% изменились планы. Смена места работы стала причиной переноса отпуска у 13% участников исследования, а проблемы со здоровьем — у 4%.

В среднем, по словам опрошенных россиян, у них накопилось 28 дней отпуска. Причем у мужчин их немного больше (33 дня), чем у женщин (25 дней). У IT-специалистов обычно около 26 дней (34 дня у мужчин и 17 дней у женщин). По данным работников банковской и финансовой отрасли, в их распоряжении около 27 дней отпуска.

В распоряжении врачей обычно остается 34 дня отпуска, у сотрудников сферы образования и науки — 47 дней, в сфере производства и агропрома — 21 день. Работники торговли поделились, что в их распоряжении есть 30 дней отпуска, а транспортной отрасли — 27 дней.

При этом 56% опрошенных россиян успевают отгулять все положенные дни отпуска в году. Отпускные дни еще остаются у 37% респондентов, а 7% берут дополнительное время для отдыха.

«Если сотрудника не отпускать в отпуск более двух лет, то работодателя могут оштрафовать. Поэтому некоторые компании просят своих сотрудников брать отпуск своевременно. Однако, согласно нашей аналитике, почти половина сотрудников работают эффективнее, если вовремя сходили в отпуск, а значит это напрямую влияет на основные показатели компании», — отметила директор департамента по управлению операционным производством «СберРешений» Анна Термосесова.

При этом, по ее словам, работодателя могут оштрафовать, если выяснится, что он заменил неотгуленный отпуск денежными выплатами, так как сделать это можно только при увольнении сотрудника или в части дополнительного отпуска. Индивидуальным предпринимателям в таком случае придется заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для организаций штраф может составить от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

«Компенсировать деньгами, если сотрудник продолжает работать, можно только ту часть отпуска, которая превышает положенные 28 календарных дней в году. Самое распространенное — это отпуск за ненормированный рабочий день. Также существуют категории работников, которым нельзя производить такие выплаты, например, среди них несовершеннолетние, беременные или сотрудники таможенных органов», — добавила Термосесова.

Как показало совместное исследование образовательной платформы «Нетология» и российского сервиса путешествий «Туту», только 26% россиян полностью отказываются от рабочих задач во время отпуска. Его результатами аналитики поделились с «Известиями» 26 июня.