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Сюжет:

Российские военные установили флаг в центре Урожайного в ДНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военные водрузили флаг в центре населенного пункта Урожайное в ДНР. «Известия» в пятницу, 12 июля, публикуют кадры.

Это сделали бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. На записи видно, как один из них устанавливает триколор на одном из разрушенных зданий.

Ранее в этот день в силовых структурах ДНР сообщили ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции в центре населенного пункта. Урожайное находится на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

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ВС России за последнее время освободили сразу несколько населенных пунктов в ДНР: 11 июля был взят под контроль Восход, 9 июля — Яснобродовка, а 7 июля — Чигари. 10 июля Минобороны показало фрагмент штурма опорного пункта ВСУ в районе Урожайного. На видео российская боевая машина пехоты со военными группировки войск «Восток» из Бурятии выдвигается в сторону опорпункта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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