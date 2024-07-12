Генконсульство РФ сообщило о продлении срока задержания россиянина в Осаке
Срок задержания россиянина в японской Осаке, которого подозревают в обходе антироссийских санкций, продлен на 10 дней. Об этом 12 июля сообщили в генконсульстве РФ.
«Срок задержания был продлен на 10 дней. Ведется дальнейшее разбирательство», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.
Гражданина РФ задержали в Осаке по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов в обход антироссийских санкций 10 июля. По данным издания Nikkei, 38-летний россиянин, который является представителем торговой компании Astrade, якобы в январе 2023 года экспортировал в Россию через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около 43 млн йен ($260 тыс.) в обход санкций.
Этот арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.
В тот же день атташе генерального консульства РФ в Осаке Маргарита Аккуратнова сообщила «Известиям», что российская сторона после сообщений о задержании гражданина РФ находится во взаимодействии с полицией города.