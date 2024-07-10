В генконсульстве РФ в Осаке прокомментировали задержание россиянина
Российская сторона после сообщений о задержании гражданина РФ в Японии находится во взаимодействии с полицией города Осака. Об этом в среду, 10 июля, сообщила «Известиям» атташе генерального консульства РФ в муниципалитете Маргарита Аккуратнова.
«Мы сейчас плотно взаимодействуем с полицией города Осака, которая арестовала нашего гражданина, нашего предпринимателя. К сожалению, подробности о том, были ли это гидромотоциклы, двигатели и прочее, они нам не озвучили», — сказала она.
Как отметила дипломат, на данный момент неизвестно, о каких именно товарах идет речь, это известно только из японских источников. Кроме того, Аккуратнова подчеркнула, что задержанный гражданин не был туристом, он проживал на территории Японии.
Ранее в этот день сообщалось, что в Японии гражданина РФ задержали по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов в обход антироссийских санкций. По данным издания Nikkei, 38-летний россиянин, который является представителем торговой компании Astrade, якобы в январе 2023 года экспортировал в Россию через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около ¥43 млн ($260 тыс.) в обход санкций.
Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.
Япония ввела новые санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России 21 июня. До этого, 5 апреля, Токио ввел запрет на вывоз ряда товаров в Россию, в том числе литий-ионных аккумуляторов, труб для газо- и нефтепроводов, моторных масел.
Ряд стран усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.