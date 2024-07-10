В Японии задержали россиянина по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов

В Японии гражданина РФ задержали по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов в обход антироссийских санкций. Об этом 10 июля сообщили в генеральном консульстве РФ в Осаке.

«С нами связалась полиция и уведомила о факте задержания российского гражданина. Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — рассказали ТАСС в генконсульстве.

По данным издания Nikkei, 38-летний россиянин, который является представителем торговой компании Astrade, якобы в январе 2023 года экспортировал в Россию через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около ¥43 млн ($260 тыс.) в обход санкций.

Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

Япония ввела новые санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России 21 июня. В опубликованных списках кроме сотрудников ЦИК оказались глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, главный конструктор компании «Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян, а также 42 компании, среди которых научно-производственные предприятия и заводы.

24 мая Япония ввела санкции против девяти российских компаний, одного частного лица из РФ, а также двух организаций с Кипра якобы из-за поставок оружия КНДР в Россию.

5 апреля Япония ввела запрет на вывоз ряда товаров в Россию. Для ввоза в РФ с этого дня запрещены литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь, топливо, в том числе моторные масла.

Ряд стран усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.