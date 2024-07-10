Реклама
Прямой эфир
Мир
Политолог назвал вариант альтернативы приглашению Украины в НАТО
Общество
Врач предупредила о вреде сметаны и масла при использовании их против ожогов
Армия
Экипаж танка Т-80 уничтожил опорпункт ВСУ на авдеевском направлении
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Ровенской и Хмельницкой областях
Мир
ВС США уничтожили беспилотник хуситов в Йемене
Армия
Разработчик заявил о невозможности РЭБ ВСУ противостоять российским ракетам Х-69
Интернет и технологии
Японские геймеры потребовали отменить релиз новой части игры Assassin’s Creed
Мир
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Мир
Киев хочет на саммите НАТО добиться снятия запрета на удары по России оружием США
Мир
Мезенцев рассказал о причинах скопления военной техники ВСУ на границе с Белоруссией
Общество
Специалист назвала опасными для питомца лакомствами сыр и мороженое
Мир
Трамп предложил Байдену провести на неделе еще одни дебаты
Культура
Студия DreamWorks Animation объявила о премьере «Шрек 5» летом 2026 года
Армия
Штурмовики из Бурятии рассказали о работе на южнодонецком направлении
Армия
Расчет ЗРК «Оса» уничтожил 10 ударных и разведывательных дронов ВСУ за неделю
Мир
Россия и Белоруссия определили инструменты снижения стоимости услуг связи в роуминге

В Японии задержали россиянина по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов

0
Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Японии гражданина РФ задержали по подозрению в нелегальном экспорте гидроциклов в обход антироссийских санкций. Об этом 10 июля сообщили в генеральном консульстве РФ в Осаке.

«С нами связалась полиция и уведомила о факте задержания российского гражданина. Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания», — рассказали ТАСС в генконсульстве.

По данным издания Nikkei, 38-летний россиянин, который является представителем торговой компании Astrade, якобы в январе 2023 года экспортировал в Россию через Южную Корею личные гидроциклы, судовые двигатели и подержанные мотоциклы на общую сумму около ¥43 млн ($260 тыс.) в обход санкций.

Данный арест стал первым в Японии по обвинению в экспорте товаров в РФ в обход санкционного режима.

Ввоз и ныне там: импорт б/у машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза
Таможня Владивостока начала оформлять автомобили без выходных

Япония ввела новые санкции против 11 физлиц и 42 компаний из России 21 июня. В опубликованных списках кроме сотрудников ЦИК оказались глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, главный конструктор компании «Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртич Окроян, а также 42 компании, среди которых научно-производственные предприятия и заводы.

24 мая Япония ввела санкции против девяти российских компаний, одного частного лица из РФ, а также двух организаций с Кипра якобы из-за поставок оружия КНДР в Россию.

5 апреля Япония ввела запрет на вывоз ряда товаров в Россию. Для ввоза в РФ с этого дня запрещены литий-ионные аккумуляторы, трубы для газо- и нефтепроводов, а также камни и известь, топливо, в том числе моторные масла.

Ряд стран усилил санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024