Эксперт рассказал, как обезопасить свой дом от краж во время отпуска

Активные пользователи социальных сетей любят делиться новостями из своей жизни и публиковать фотографии, особенно в отпуске. Однако практика показывает, что такие посты бывают интересны не только друзьям, но и злоумышленникам, которые могут воспользоваться моментом отсутствия хозяев и совершить кражу. Cоветами, которые помогут обезопасить свой дом, с «Известиями» 13 июля поделился эксперт «МегаФона» Виталий Дубынин.

Эксперт рекомендует не рассказывать о планах на отпуск в социальных сетях и не выкладывать фотографии с отдыха, так как они могут привлечь внимание воров, которые активизируются летом и в период новогодних праздников.

«Если профиль в социальной сети общедоступный, опубликованные фотографии из аэропорта или с пляжа могут подсказать злоумышленникам, что дома никого нет. Кроме того, зачастую на многих телефонах по умолчанию включена геолокация, которая может отобразиться в посте и указать на то, что вы не дома. Поэтому лучше ее сразу отключить — так другие пользователи не узнают ваше текущее местоположение. В дополнение можно поменять доступ к странице — сделать ее закрытой хотя бы на время отпуска. Это поможет ограничить доступ к вашему профилю для незнакомых людей», — посоветовал он.

Дубынин сказал, что лучше подождать, прежде чем публиковать свои фотографии из отпуска в социальных сетях. Безопаснее всего делиться снимками, вернувшись домой.

Однако, по его словам, фотографии в соцсетях — не единственная приманка для воров. На длительное отсутствие хозяев может указывать переполненный почтовый ящик, тишина и отсутствие света. Можно попросить соседей или родственников присмотреть за домом или квартирой и периодически разбирать почтовый ящик.

Если понаблюдать за жильем некому, эксперт предлагает использовать функции умного дома. Сегодня существует множество различных датчиков, которые позволяют не только следить за происходящим в доме, но и создавать эффект присутствия хозяев. Самый простой и очевидный способ контроля за помещением — это установка IP-камеры, которая будет передавать на смартфон изображение в реальном времени. Можно настроить и оповещение по движению. Умная камера будет фиксировать движение в радиусе камеры и присылать push-уведомления.

«Для более серьезной защиты дома от воров рекомендуется установка дополнительных датчиков — открытия двери и окна, вибрации (на случай, если окно разобьют). Эти устройства не только передадут уведомления хозяину на смартфон, но и по сигналу через хаб смогут включить сигнализацию, которая поможет отпугнуть злоумышленников», — добавил эксперт.

Чтобы обмануть воров, Дубынин рекомендует дополнить систему умного дома приборами, которые будут создавать эффект вашего присутствия. Так, например, умные лампочки по сценарию буду включать и выключать свет вечером, умные колонки — музыку, а умные шторы не только позволят скрыть от посторонних глаз обстановку в доме, но и создадут эффект вашего присутствия благодаря функции автоматического открытия и закрытия.

В июне адвокат Алексей Панфилов рассказал «Известиям», как не нарваться на мошенников при бронировании тура. Прежде чем подписывать договор оказания услуг, стоит его внимательно прочесть. Некоторые агенты просят сразу подписать акт выполненных работ, следовательно, как только турист ставит свою подпись, услуги агентства можно считать выполненными, предупредил эксперт. Также бывают мошеннические схемы с заселением в отели низкого качества, указал Панфилов.