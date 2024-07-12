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В России может появиться короткий номер 124 для помощи детям и родителям
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В России может появиться короткий номер 124 для помощи детям и родителям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России появится новый короткий телефонный номер 124 для анонимной помощи для детей и родителей. Такое поручение дал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 11 июля на заседании Координационного совета при правительстве по проведению в РФ Десятилетия детства.

«Вице-премьером была поддержана инициатива с оказанием экстренной и анонимной психологической помощи детям и их родителям по телефону доверия. Он поручил проработать вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по созданию короткого номера службы — 124», — говорится в сообщении пресс-службы российского правительства.

Также Чернышенко на заседании поручил замминистра труда и соцзащиты Дмитрию Платыгину проконтролировать создание детского телефона доверия в новых регионах РФ.

Помимо этого, вице-премьер призвал Минтруд активно продолжать работу по созданию сети специализированных социальных служб и семейных центров, решающих проблемы семей с детьми, и обеспечить в регионах доступность оперативной помощи в режиме «одного окна».

29 мая 2017 года период с 2017 по 2027 год был объявлен президентом России Владимиром Путиным Десятилетием детства.

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Ранее, 10 июля, в Совете Федерации одобрили закон о ежегодной выплате работающим родителям с двумя и более детьми, в Минтруда заявили, что ее смогут получить около 4 млн семей. Закон предусматривает возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 8 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что семейные налоговые выплаты должны стоять на первом месте среди остальных вычетов.

До этого, 3 июля, Путин заявил, что поддержка семей является общенациональной задачей для граждан РФ. Он также отметил, что в 2024 году, объявленном Годом семьи, в разных регионах страны пройдут разнообразные мероприятия, на которых родители и дети смогут с пользой и удовольствием провести время.

Глава государства еще в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля объявил о запуске в России новых национальных проектов, один из которых — «Семья». Президент подчеркнул, что в РФ нужно постоянно вести работу, повышающую качество жизни многодетных семей. В проект, в частности, будут включены меры по сбережению здоровья женщин и улучшению доступности жилья.

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