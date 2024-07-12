В МИД Бразилии заявили о намерении пригласить Путина на саммит G20

Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения на саммит «большой двадцатки» (G20), в том числе и президенту России Владимиру Путину. Об этом 12 июля сообщил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», — приводит его слова «РИА Новости».

В то же время дипломат затруднился ответить, были ли уже отправлены приглашения.

Бразилия председательствует в G20 с 1 декабря 2023 года. Итоговый саммит в Рио-де-Жанейро пройдет 18–19 ноября.

Путин, в свою очередь, 5 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что его очное участие в саммите G20 будет зависеть от ситуации в стране и в целом от обстановки в мире. Он отметил, что не исключает своего приезда на встречу. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что РФ работает и будет продолжать работу в формате G20.

В тот же день бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес отметил, что отношения РФ и Бразилии в сфере экономики будут только укрепляться, прослеживается их позитивная динамика. Он также назвал Москву важным партнером для бразильской стороны.

Затем, 10 июня, глава государства провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. В ходе беседы стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства стран по основным направлениям.