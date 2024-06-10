Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии
Президент России Владимир Путин 10 июня провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава государства в разговоре изложил принципиальные подходы Москвы в связи с предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии. Бразильский лидер, в свою очередь, обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта.
Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства России и Бразилии по основным направлениям.
«Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подчеркнул, что его страна выступает за мирные переговоры по украинскому конфликту, которые включали бы обе стороны. По словам главы внешнеполитического ведомства, республика готова продвигать и участвовать во всех по-настоящему эффективных инициативах. Он уточнил, что речь об инициативах, где была бы возможность обсудить все вопросы максимально открыто и серьезно.
До этого, 5 июня, бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что отношения РФ и Бразилии в сфере экономики будут только укрепляться, прослеживается их позитивная динамика. Он также назвал Москву важным партнером для бразильской стороны.