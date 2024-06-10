Реклама
Прямой эфир
Здоровье
Сомнолог рассказал о помогающей быстрее уснуть практике
Происшествия
Число пострадавших при подрыве на мине в Шебекино достигло пяти
Армия
В Госдуме назвали F-16 законной целью ВС РФ в случае участия в боевых вылетах
Армия
Ту-95МС и Ту-22М3 пролетели над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей
Мир
В Швейцарии сообщили о контактах с РФ в связи с конференцией по Украине
Армия
Корабли ВМФ России и ВМС Египта проведут учения
Культура
Богомолов исключил смену названия Театра Романа Виктюка
Экономика
Оверчук заявил о планах РФ и Белоруссии увеличить товарооборот на 50% к 2030 году
Мир
И.о. постпреда РФ назвал итоги выборов в ЕП демонстрацией недовольства избирателей
Мир
Певица Селин Дион призналась в сокрытии своего диагноза на протяжении 17 лет
Мир
Дуда подписал ужесточающий оказание соцподдержки беженцам с Украины закон
Политика
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Мир
В Ереване продолжаются митинги оппозиции с требованием отставки Пашиняна
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении трех БПЛА над регионом
Наука и техника
Импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям
Мир
СМИ узнали о планах США заключить сделку с ХАМАС без участия Израиля
Происшествия
Мотоциклист столкнулся с автомобилем на Пролетарском проспекте в Москве

Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии

0
Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 10 июня провел телефонные переговоры с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства в разговоре изложил принципиальные подходы Москвы в связи с предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии. Бразильский лидер, в свою очередь, обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта.

Кроме того, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства России и Бразилии по основным направлениям.

«Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учетом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати», — говорится в сообщении.

Отказ по-бразильски: Макрону не удалось настроить Лулу против России
Зачем президент Франции пытается демонстрировать влияние на Глобальный Юг

Ранее в этот день министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подчеркнул, что его страна выступает за мирные переговоры по украинскому конфликту, которые включали бы обе стороны. По словам главы внешнеполитического ведомства, республика готова продвигать и участвовать во всех по-настоящему эффективных инициативах. Он уточнил, что речь об инициативах, где была бы возможность обсудить все вопросы максимально открыто и серьезно.

До этого, 5 июня, бразильский посол в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил, что отношения РФ и Бразилии в сфере экономики будут только укрепляться, прослеживается их позитивная динамика. Он также назвал Москву важным партнером для бразильской стороны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024