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Глава МИД Бразилии выступил за переговоры по Украине с участием обеих сторон

Глава МИД Виейра: Бразилия поддержит переговоры с участием РФ и Украины
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Фото: TASS/AP/Craig Ruttle
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Бразилиа выступает за мирные переговоры по украинскому конфликту, которые включали бы обе стороны. Об этом 10 июня заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

«Что касается Украины, я считаю, что все страны хотят начала переговоров, которые бы включали обе стороны», — заявил он «РИА Новости».

По словам главы внешнеполитического ведомства, Бразилия готова продвигать и участвовать во всех по-настоящему эффективных инициативах. Он уточнил, что речь об инициативах, где была бы возможность обсудить все вопросы максимально открыто и серьезно.

По данным O'Globo, Бразилию будет представлять чиновник невысокого ранга. Издание уточнило, что он не уполномочен принимать какие-либо решения.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Целью мероприятия Швейцария назвала стимулирование будущего мирного процесса.

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От участия в мероприятии отказался ряд стран, в частности Саудовская Аравия, Китай, Мексика и Камбоджа. Конференцию не посетит и президент США Джо Байден. Вместо него Вашингтон на саммит направит вице-президента страны Камалу Харрис и советника американского лидера Джейка Салливана. Также глава МИД КНР Ван И выступил за созыв настоящей конференции, которую признают Москва и Киев.

Российская сторона неоднократно указывала на готовность к переговорам. 17 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что РФ не отказывалась от переговоров, в отличие от Украине. По его словам, Россия следит за событиями вокруг июньской конференции в Швейцарии. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, саммит является пустым времяпрепровождением.

Последний раунд переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

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