Когда начнется финальный матч Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу 2024 года приближается к завершающей стадии. В финал вышли национальные команды Испании и Англии, которые поборются за главный приз турнира. Когда и во сколько начнется решающий матч — в материале «Известий».

Финал Евро-2024 — дата и время начала

Ранее в полуфиналах Испания победила Францию, а англичане обыграли сборную Нидерландов. Оба матча закончились со счетом 2:1, благодаря чему команды вышли в финал чемпионата Европы.

Сборная Испании стала первым финалистом Евро-2024 по итогам встречи, которая состоялась 9 июля в Мюнхене. На следующий день после победы в Дортмунде в финал вышла Англия. Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии по футболу с выходом в финал Евро-2024. При этом лидером по количеству забитых мячей сейчас остается Испания — 13, на счету Англии 7 голов.

Победители сыграют в решающем матче, в ходе которого определится чемпион Европы, в воскресенье 14 июля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Главным арбитром назначен француз Франсуа Летексье.

Финал Евро-2024 — где состоится

Матч Англия–Испания состоится на олимпийском стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, который является домашней ареной сборной Германии. Это третья по вместимости площадка Евро-2024 после «Сигнал Идуна Парка» и «Арены Мюнхен», рассчитанная более чем на 74 тыс. зрителей.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. В турнире принимают участие 24 сборные, а команды разбиты на шесть групп. Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза. Команда Англии ни разу не становилась чемпионом Европы.

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