Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии по футболу с выходом в финал Евро-24 и призвал футболистов в финальном матче не доводить дело до «чудо-голов на последних минутах или очередной серии пенальти». Поздравление монарха опубликовано на сайте королевской семьи Великобритании.
«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч. Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти — тогда, я уверен, давление и пульс у всей страны существенно снизится! Удачи, Англия», — написал Карл III.
10 июля англичане обыграли сборную Нидерландов в полуфинале со счетом 2:1. В финале турнира Англия сыграет с Испанией.
Финальный матч Евро‑2024 пройдет 14 июля в Берлине.