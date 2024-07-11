Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Четвертая встреча глав высших органов аудита стран БРИКС пройдет в Уфе
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Мир
Президент Кении Руто заявил о роспуске правительства
Мир
Эрдоган заявил о переговорах с Путиным по принципу разумности
Происшествия
Журналиста Метелева подозревают в вымогательстве $10 тыс.
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Спорт
Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро
Мир
Захарова назвала размещение ракет США в ФРГ попыткой спасти репутацию Байдена
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Происшествия
В краже драгоценностей у супруги вице-президента ВТБ заподозрили домработницу
Общество
Следствие вновь запросило перевод генерала Попова под домашний арест
Экономика
На помощь проектам по комплектующим для промышленности выделят 1 млрд рублей
Общество
Основателя школы «Апельсин» в Петербурге объявили в розыск
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с «Газелью» в Дагестане увеличилось до 17 человек
Общество
Путин дал гражданство РФ директору предприятия-разработчика электромобиля «Атом»
Политика
Матвиенко заявила о жестком и адекватном ответе РФ на размещение ракет США в ФРГ

Карл III призвал футболистов сборной Англии не доводить до драмы в финале Евро

0
Фото: REUTERS/John Sibley
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Король Великобритании Карл III поздравил сборную Англии по футболу с выходом в финал Евро-24 и призвал футболистов в финальном матче не доводить дело до «чудо-голов на последних минутах или очередной серии пенальти». Поздравление монарха опубликовано на сайте королевской семьи Великобритании.

«Мы с женой присоединяемся ко всей нашей семье и передаем вам самые теплые поздравления с выходом в финал чемпионата Европы, а также наилучшие пожелания на воскресный матч. Позволю себе призвать вас одержать победу до того, как возникнет необходимость в чудо-голах на последней минуте или в очередной драме в серии пенальти — тогда, я уверен, давление и пульс у всей страны существенно снизится! Удачи, Англия», — написал Карл III.

10 июля англичане обыграли сборную Нидерландов в полуфинале со счетом 2:1. В финале турнира Англия сыграет с Испанией.

«Дркушич надежно сыграл на Евро»
Вратарь футбольного клуба «Сочи» Николай Заболотный — об успехах своего словенского партнера по команде на ЧЕ и предстоящем старте чемпионата России в первой лиге

Финальный матч Евро‑2024 пройдет 14 июля в Берлине.

==на месте этой надписи будет виджет ЕВРО 2024==

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024