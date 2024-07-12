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Экипажи Су-34 ударили по замаскированной технике и живой силе ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) РФ нанесли удар по замаскированной технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад». Минобороны 12 июля показало фрагмент боевого вылета пилотов.

На видео показано, как перед вылетом пилот осматривает истребитель, забирается в кабину, проверяет системы самолета и поднимается в небо. В нужной точке экипаж Су-34 нанес удар неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

«Сегодня выполнял задачи по нанесению удара по живой силе противника и военной технике. В полете мы взаимодействуем друг с другом, подсказываем друг другу для выполнения поставленной задачи. При выполнении боевой задачи мы обращаем внимание на подготовку авиационной техники, подготовку авиационных средств поражения для того, чтобы в полете всё работало штатно», — рассказал летчик Су-34 Ярослав.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов ВСУ, заключили в Минобороны РФ.

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9 июля Минобороны показало, как российские военнослужащие нанесли несколько ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям ВСУ в Харьковской области. В результате атаки были уничтожены позиции украинских военных, расположенные в Волчанске.

Ранее, 4 июня, сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Удар был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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