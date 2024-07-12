Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о стремлении Турции стать полноправным членом ШОС
Общество
Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару до +31 градуса 12 июля
Общество
Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок
Мир
В СМИ рассказали о бесполезности танков Abrams для ВСУ
Мир
Псаки назвала Камалу Харрис лучшей альтернативой Байдену
Мир
В Германии отреагировали на новость о покушении на гендиректора Rheinmetall
Общество
Автодилеры попросили правительство сделать обязательной фиксацию пробега авто в ЭПТС
Мир
Совет НАТО – Украина подтвердил условия вступления страны в альянс
Общество
ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС
Мир
Кирби заявил об обсуждении США с Украиной условий использования американского оружия
Общество
В России могут ввести наказание за скрученный автопробег
Общество
Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей
Общество
Захарова прокомментировала заявления Киева о полярности русского языка на Украине
Политика
Постпред РФ заявил о доказательствах поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS
Армия
Штурмгруппы майора Валеева выбили ВСУ с позиций и закрепились на новых рубежах
Армия
ВКС РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии
Политика
Путин назвал хорошей идеей создание в Петербурге школы управления НКО

Эрдоган заявил о стремлении Турции стать полноправным членом ШОС

Эрдоган: Турция планирует стать полноправным членом ШОС
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне 11 июля сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к «шанхайской пятерке» в качестве постоянного члена», — сказал он. Трансляцию речи турецкого лидера вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что обсуждал этот вопрос на саммите ШОС в Астане в начале июля.

Участник целого: ШОС приняла в состав Белоруссию
Что содержится в Астанинской декларации и в каком ключе на саммите обсуждали украинский кризис

Эрдоган принимал участие во встрече «ШОС плюс», которая прошла в рамках саммита в Астане. Там турецкий лидер провел переговоры с иностранными коллегами, в том числе с Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал Эрдогану посетить Турцию. Во время встречи с российским президентом в Астане турецкий лидер заявил, что ждет Путина в стране уже в «самое кратчайшее время».

Как позже рассказал Эрдоган, в объединение входит ряд тюркских государств, авторитет которых возрастает. Он добавил, что на интеграцию Турции в ШОС может понадобиться время.

Саммит ШОС проходил 3–4 июля. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024