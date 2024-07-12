Эрдоган заявил о стремлении Турции стать полноправным членом ШОС

Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такое заявление на пресс-конференции в Вашингтоне 11 июля сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наша цель — стать там постоянным членом, а не членом-наблюдателем. Турция должна присоединиться к «шанхайской пятерке» в качестве постоянного члена», — сказал он. Трансляцию речи турецкого лидера вел телеканал TRT Haber.

Эрдоган добавил, что обсуждал этот вопрос на саммите ШОС в Астане в начале июля.

Эрдоган принимал участие во встрече «ШОС плюс», которая прошла в рамках саммита в Астане. Там турецкий лидер провел переговоры с иностранными коллегами, в том числе с Владимиром Путиным. Президент РФ пообещал Эрдогану посетить Турцию. Во время встречи с российским президентом в Астане турецкий лидер заявил, что ждет Путина в стране уже в «самое кратчайшее время».

Как позже рассказал Эрдоган, в объединение входит ряд тюркских государств, авторитет которых возрастает. Он добавил, что на интеграцию Турции в ШОС может понадобиться время.

Саммит ШОС проходил 3–4 июля. После присоединения Белоруссии количество стран — участниц ШОС возросло до 10. В ее состав помимо республики входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, а также присоединившиеся позже Индия, Пакистан и Иран.