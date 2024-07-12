Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о стремлении Турции стать полноправным членом ШОС
Общество
Синоптики спрогнозировали в столичном регионе жару до +31 градуса 12 июля
Общество
Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок
Мир
В СМИ рассказали о бесполезности танков Abrams для ВСУ
Мир
Псаки назвала Камалу Харрис лучшей альтернативой Байдену
Мир
В Германии отреагировали на новость о покушении на гендиректора Rheinmetall
Общество
Автодилеры попросили правительство сделать обязательной фиксацию пробега авто в ЭПТС
Мир
Совет НАТО – Украина подтвердил условия вступления страны в альянс
Общество
ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС
Мир
Кирби заявил об обсуждении США с Украиной условий использования американского оружия
Общество
В России могут ввести наказание за скрученный автопробег
Общество
Врачи оперируют двоих пострадавших в Шебекино детей
Общество
Захарова прокомментировала заявления Киева о полярности русского языка на Украине
Политика
Постпред РФ заявил о доказательствах поражения больницы в Киеве ракетой NASAMS
Армия
Штурмгруппы майора Валеева выбили ВСУ с позиций и закрепились на новых рубежах
Армия
ВКС РФ нанесли удар по лагерю подготовки боевиков в Сирии
Политика
Путин назвал хорошей идеей создание в Петербурге школы управления НКО

Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 2018 года доля российских компаний и госорганизаций, приглашающих на стажировку, выросла с 26 до 50%, а привлечение студентов к такой временной работе увеличилось почти в шесть раз — с 3 до 20%, сообщила «Известиям» исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Кадровая поддержка: в России окажут помощь желающим работать по профессии студентам
Под определение молодого специалиста теперь попадут и те, кто еще не закончил учебу

Как заявили «Известиям» в Центре развития карьеры РАНХиГС, число стажировок стремительно растет именно по инициативе работодателей. Так, в 2023/24 учебном году в этот вуз поступило более 3 тыс. предложений о стажировках, что вдвое превышает показатель прошлого учебного года.

«Тенденция касается в первую очередь старшекурсников, но участие обучающихся 1–2 курсов не является исключением. Сегодня работодатель предпочитает принимать студентов на стажировку, а не на практику», — рассказали в академии.

В последнее время работодатели отдают предпочтение именно стажировкам, по итогам которых наиболее перспективные стажеры получают предложения о трудоустройстве, заявили «Известиям» в пресс-службе РУДН.

Согласно данным сервиса «Авито Работа», весной 2024 года число предложений стажировок выросло на 68% при сравнении год к году. А по данным hh.ru, за первое полугодие 2024-го количество вакансий-стажировок достигло 33 тыс. по всей стране, что на 52% превысило показатель первой половины 2023 года.

Директор Центра карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова полагает, что, привлекая студентов к более длительному сотрудничеству, нежели учебная практика, работодатели не только закрывают нехватку специалистов, но и присматривают себе кадры на будущее. Так, по ее данным, 50% студентов сейчас трудоустраиваются на место стажировки еще во время учебы.

А Людмила Спиридонова напомнила, что пандемия привела к сокращению бюджетов на рекрутинг во многих компаниях, и в этих условиях работа со стажерами и выпускниками стала нишей для поиска новых кадров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без опыта забота: студентам стали в разы чаще предлагать стажировки

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024