Работодатели стали чаще искать сотрудников с помощью стажировок

С 2018 года доля российских компаний и госорганизаций, приглашающих на стажировку, выросла с 26 до 50%, а привлечение студентов к такой временной работе увеличилось почти в шесть раз — с 3 до 20%, сообщила «Известиям» исполнительный директор Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

Как заявили «Известиям» в Центре развития карьеры РАНХиГС, число стажировок стремительно растет именно по инициативе работодателей. Так, в 2023/24 учебном году в этот вуз поступило более 3 тыс. предложений о стажировках, что вдвое превышает показатель прошлого учебного года.

«Тенденция касается в первую очередь старшекурсников, но участие обучающихся 1–2 курсов не является исключением. Сегодня работодатель предпочитает принимать студентов на стажировку, а не на практику», — рассказали в академии.

В последнее время работодатели отдают предпочтение именно стажировкам, по итогам которых наиболее перспективные стажеры получают предложения о трудоустройстве, заявили «Известиям» в пресс-службе РУДН.

Согласно данным сервиса «Авито Работа», весной 2024 года число предложений стажировок выросло на 68% при сравнении год к году. А по данным hh.ru, за первое полугодие 2024-го количество вакансий-стажировок достигло 33 тыс. по всей стране, что на 52% превысило показатель первой половины 2023 года.

Директор Центра карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова полагает, что, привлекая студентов к более длительному сотрудничеству, нежели учебная практика, работодатели не только закрывают нехватку специалистов, но и присматривают себе кадры на будущее. Так, по ее данным, 50% студентов сейчас трудоустраиваются на место стажировки еще во время учебы.

А Людмила Спиридонова напомнила, что пандемия привела к сокращению бюджетов на рекрутинг во многих компаниях, и в этих условиях работа со стажерами и выпускниками стала нишей для поиска новых кадров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Без опыта забота: студентам стали в разы чаще предлагать стажировки