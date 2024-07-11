СМИ узнали о намерении Финляндии и Швеции бойкотировать встречи ЕС в Венгрии
Финляндия и Швеция намерены бойкотировать министерские встречи в Венгрии, которая в настоящее время председательствует в Совете Евросоюза, таким образом страны хотят выразить протест в связи с недавним визитом венгерского премьера Виктора Орбана в Москву. Об этом 11 июля сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.
По данным издания, соответствующее решение приняли премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и его коллега из Швеции Ульф Кристерссон накануне, 10 июля.
«Первоначально бойкот продлится до июля, после чего его продолжение будет оцениваться с учетом действий Венгрии. Таким образом, бойкот распространяется на четыре встречи, которые Венгрия, председательствующая в ЕС, по-прежнему организует в этом месяце», — добавляется в материале.
5 июля Орбан с делегацией посетил Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили международные вопросы, в том числе способы мирного разрешения конфликта на Украине.
Визит венгерского премьера вызвал резкую критику в европейских столицах на фоне того, что Венгрия вступила в председательство в Совете ЕС до конца года. Будапешт находится в серьезных разногласиях с Брюсселем по ряду вопросов, в том числе и по Украине.
10 июля глава Евросовета Шарль Мишель заявил журналистам на проходящем саммите НАТО в Вашингтоне, что считает поездку венгерского премьера в Россию политической ошибкой. По его мнению, это привело к потере доверия к Будапешту со стороны других европейских стран.