Эксперт оценила расширение ЦБ перечня признаков мошеннических операций

Расширение списка признаков мошеннических операций абсолютно логично и правильно. Об этом 11 июля «Известиям» заявила CEO европейского брокера Mind Money (ex. «Церих») Юлия Хандошко.

Ранее в этот день Центральный банк России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь критериев шесть.

Сегодня у банков достаточно информации и инструментов для того, чтобы гораздо эффективнее бороться с мошенничеством, отметила эксперт.

«Со стороны Банка России ведется очень аккуратная политика, чтобы не «передавить» банки регуляторными мерами, и одновременно, улучшить текущую ситуацию с фродом, которую можно назвать катастрофической. Уровень телефонного мошенничества, да и вообще, любого банковского мошенничества в России очень высокий — за последний год 67% россиян столкнулись с попыткой кражи средств. Вопрос в том, дадут ли меры мгновенный результат. На него пока нет ответа, но сам факт, что ЦБ так осторожно к этому относится, — это очень позитивный сигнал. И сейчас задача регулятора всего лишь подтолкнуть банки к тому, чтобы они чуть ответственнее относились к подозрительным операциям», — сказала Хандошко.

Однако, по ее мнению, важно не перегнуть с мерами. Эксперт указала на то, что любые методы устранения мошенничества будут усложнять получение услуг для клиентов и делать переводы и другие операции дороже и дольше.

«Любой банк, несомненно, переложит последствия этой борьбы на клиента. В связи с этим Банку России надо действовать очень осторожно. Это должны быть не запреты со стороны ЦБ, а диалог. Банки вполне могут сами справиться с этой задачей, но надо правильно вести работу с ними. Важно не запрещать им что-то делать и не вводить новые строгие ограничения. Что касается нововведения о приостановке переводов на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции, то это просто регуляторные дополнения, а не борьба с мошенничеством. Большинство мошеннических операций проходит через один конкретный банк. На фоне этого, можно утверждать, что проблема находится на уровне бизнес-соображений, а не регуляторных мер. И нужно работать именно с ними, а не с введением новых ограничений», — сказала она.

Для этого необходимо в первую очередь ужесточить контроль за сервисами, предоставляющими услуги онлайн-кошельков, а не за банками. Нужно также более внимательно следить за цепочками поступления денег, и выяснять, по какой такой причине банки иногда закрывают глаза на мошенников. При этом очень важно не «задавить» банки регуляторикой, а вести диалог и выяснять реальные причины, чтобы совместными усилиями снизить статистику по банковскому мошенничеству, заключила Хандошко.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что в России с 25 июля заработает механизм, который предусматривает возмещение украденных мошенниками денег, если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод злоумышленникам. Финансовая организация обязана возместить средства в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего.