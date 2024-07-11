Военный эксперт допустил пересмотр Трампом решений НАТО в случае победы

Если экс-президент США Дональд Трамп снова придет к власти, то он может пересмотреть решения НАТО, принятые на последнем саммите альянса в Вашингтоне. Таким мнением 11 июля с «Известиями» поделился руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Так он отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты приступят к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных системах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

«В целом нельзя сказать, что это какая-то непредсказуемая история. Германия является европейским государством НАТО, на территории которого находится весьма значительное количество американских военнослужащих на ротационной основе и американских военных баз. Здесь нужно понимать, что сейчас на территории Европы размещено около 80 тыс. американских военнослужащих, то есть, по сути, европейские страны НАТО оккупированы американской армией. При этом в странах, например в Восточной Европе, это количество постоянно увеличивается. Поэтому нельзя сказать, что это неожиданность для Германии. Германия уже давно, по сути, лишена суверенитета, является территорией размещения вооружений США», — сказал Михайлов.

При этом если к власти в США придет Трамп, то он может пересмотреть последние решения НАТО, указал Михайлов.

«Мне кажется, что если республиканцы, то есть Трамп, придут к власти, он очень серьезно пересмотрит решения последнего саммита НАТО, потому что он неоднократно заявлял, что ему не нравится, как устроено НАТО в Европе. Ему не нравится позиция европейских стран, и вообще Европа должна за всё платить Америке, а не Америка должна, мол, заниматься ее охраной», — сказал эксперт.

Ранее в этот день немецкий политик и член бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Сара Вагенкнехт сказала, что планы Соединенных Штатов по размещению дальнобойных ракет в Германии являются безумием. По словам политика, ФРГ необходимо правительство, которое представит «экзистенциальные интересы страны», а не будет подчиняться США.

В Совете Федерации заявили о наличии у Москвы ответа на размещение США оружия в ФРГ. Как отметил в разговоре с «Известиями» зампред комитета по международным делам Андрей Климов, размещение дальнобойного оружия в Германии — явная угроза.