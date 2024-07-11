Реклама
Прямой эфир
Мир
Более 70% опрошенных американцев одобрили Харрис как замену Байдена на выборах
Мир
Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям
Мир
Иран возложил на НАТО ответственность за конфликт на Украине
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность планировавшего участвовать в боях против ВС РФ
Мир
СМИ сообщили о планах Киева привлечь в ряды ВСУ около 15 тыс. заключенных
Мир
Bloomberg сообщило о планах Орбана встретиться с Трампом после саммита НАТО
Мир
Южная Корея начнет производство способных уничтожать БПЛА лазеров
Экономика
СМИ узнали о просьбе Казахстана вывести ценные бумаги РФ из страны
Армия
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Общество
СК возбудил дело после отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл
Спорт
ОКР выплатил не допущенным на ОИ-2024 в Париже атлетам компенсации
Мир
Швеция отложила поставки Украине истребителей Gripen
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ
Общество
Суд оставил в силе приговор правозащитнику Орлову за дискредитацию ВС РФ
Мир
Politico узнало о возможном бойкоте Венгрии со стороны ЕС из-за визита Орбана в РФ
Общество
Более 400 человек заразились ботулизмом в РФ
Мир
В МИД РФ указали на неспособность США и НАТО запугать Россию
Сюжет:

Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям

Матвиенко: страны БРИКС должны обмениваться опытом минимизации влияния санкций
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страны БРИКС должны наращивать обмен опытом в области минимизации негативного влияния санкций. Об этом 11 июля заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на парламентском форуме БРИКС, который проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Она отметила, что Запад продолжает следовать по пути провокации, санкций и даже угроз в отношении неугодных ему стран. Матвиенко указала, что особенное беспокойство вызывает санкционирование странами ЕС и США членов национальных парламентов, что препятствует их работе в межпарламентских объединениях.

Матвиенко поблагодарила партнеров БРИКС за усилия в борьбе против санкций в отношении законодателей, напомнив, что РФ сталкивается еще и с экономическими санкциями. Также она заявила о наращивании усилий Соединенных Штатов по сдерживанию технологического развития России и ряда других стран.

«В связи с этим считаю очень полезным наращивать обмен законодательным опытом в области разработки нормативно-правовых актов по минимизации негативного влияния санкций, а также в сферах противодействия внешнему вмешательству и защиты государственного суверенитета», — заявила Матвиенко.

В своем выступлении председатель СФ коснулась и темы Украины. Она указала, что парламентарии многих стран заняли сбалансированную позицию по конфликту. Россия в свою очередь выступает за «мирное и политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине», а также того кризиса, который был спровоцирован «бесцеремонной политикой коллективного Запада», уточнила председатель Совета Федерации.

Кроме этого политик рассказала о растущей значимости объединения. По ее словам, БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов нового современного миропорядка.

«Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю», — сказала спикер Совфеда.

Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года председательствует в объединении.

Головной мост: БРИКС готовит платформу для расчетов в цифровых нацвалютах
Поможет ли BRICS Bridge проводить платежи на фоне новых санкций ЕС против российского аналога SWIFT

Ранее, 10 июля, председатель Совета Федерации РФ заявила, что на очереди на присоединение к БРИКС сегодня стоят 24 государства. Она также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС.

В тот же день Матвиенко отметила, что парламентский форум объединения вызывает раздражение и ревность у Соединенных Штатов. Они разными способами стараются давить на партнеров и непосредственных членов союза, стараются запрещать им приезжать.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024