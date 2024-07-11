Матвиенко предложила БРИКС наращивать обмен опытом противодействия санкциям

Страны БРИКС должны наращивать обмен опытом в области минимизации негативного влияния санкций. Об этом 11 июля заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на парламентском форуме БРИКС, который проходит в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Она отметила, что Запад продолжает следовать по пути провокации, санкций и даже угроз в отношении неугодных ему стран. Матвиенко указала, что особенное беспокойство вызывает санкционирование странами ЕС и США членов национальных парламентов, что препятствует их работе в межпарламентских объединениях.

Матвиенко поблагодарила партнеров БРИКС за усилия в борьбе против санкций в отношении законодателей, напомнив, что РФ сталкивается еще и с экономическими санкциями. Также она заявила о наращивании усилий Соединенных Штатов по сдерживанию технологического развития России и ряда других стран.

«В связи с этим считаю очень полезным наращивать обмен законодательным опытом в области разработки нормативно-правовых актов по минимизации негативного влияния санкций, а также в сферах противодействия внешнему вмешательству и защиты государственного суверенитета», — заявила Матвиенко.

В своем выступлении председатель СФ коснулась и темы Украины. Она указала, что парламентарии многих стран заняли сбалансированную позицию по конфликту. Россия в свою очередь выступает за «мирное и политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине», а также того кризиса, который был спровоцирован «бесцеремонной политикой коллективного Запада», уточнила председатель Совета Федерации.

Кроме этого политик рассказала о растущей значимости объединения. По ее словам, БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов нового современного миропорядка.

«Это динамично развивающийся механизм, сотрудничество в котором основывается на принципах взаимоуважения, равенства, открытости и консенсуса, где нет места доминированию, желанию навязать свою волю», — сказала спикер Совфеда.

Парламентский форум БРИКС проходит 11–12 июля в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Россия с 1 января этого года председательствует в объединении.

Ранее, 10 июля, председатель Совета Федерации РФ заявила, что на очереди на присоединение к БРИКС сегодня стоят 24 государства. Она также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС.

В тот же день Матвиенко отметила, что парламентский форум объединения вызывает раздражение и ревность у Соединенных Штатов. Они разными способами стараются давить на партнеров и непосредственных членов союза, стараются запрещать им приезжать.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.