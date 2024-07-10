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Матвиенко указала на раздражение США из-за работы парламентского форума БРИКС

Матвиенко: Запад раздражен работой БРИКС и хочет не допустить расширения блока
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Парламентский форум БРИКС вызывает у США раздражение, ревность и попытки помешать странам — участницам объединения, однако процесс построения многополярного мира не остановить. Об этом 10 июля заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы видим, какое серьезное раздражение у Соединенных Штатов Америки, а может, ревность даже вызывает работа БРИКС. Они всеми способами, которые возможны, <...> стараются давить на страны, запрещать им ездить. Но уже процесс построения многополярного мира, стремление к суверенности государств — его невозможно остановить», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Матвиенко напомнила, что сейчас в очереди на вступление в БРИКС более 20 стран.

Спикер Совфеда назвала понятными озлобление Запада, а также попытки помешать расширению как БРИКС, так и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). При этом она отметила, что западные страны никак не могут помешать указанным процессам.

Также Матвиенко сообщила, что президент России Владимир Путин выступит перед участниками парламентского форума БРИКС, который пройдет 11–12 июля в Санкт-Петербурге. Факт участия российского лидера она назвала подтверждением значимости мероприятия.

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Ранее, 4 июля, журнал Foreign Policy назвал будущее присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС событием, которое должно насторожить США. Авторы отметили, что страны Глобального Юга хотят вступить в объединение в целях устранить нарушения в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти государства в невыгодное положение.

До этого, 25 июня, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что сейчас более 30 стран хотят присоединиться к БРИКС. В частности, глава МИД Малайзии Мохамад Хасан заявил в конце июня, что страна хочет вступить в организацию в 2025 году.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.

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