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В США заявили о пользе вступления Таиланда и Малайзии в БРИКС

Foreign Policy: присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС настораживает США
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Присоединение Таиланда и Малайзии к БРИКС, обозначающее расширение объединения в сторону Юго-Восточной Азии, является шагом к многополярности. Об этом 4 июля написал американский журнал Foreign Policy.

Отмечается, что подобное расширение союза сможет «больше усилить импульсы реформ и многосоюзничества, а не радикализма или создания блоков» и «противостоять практикам великих держав». Среди подобных практик названы шаги по созданию эксклюзивных альянсов, в которые не допускаются другие страны.

При этом в статье указывается, что представление такого важного региона, как Юго-Восточная Азия, в БРИКС должно насторожить Вашингтон. Как уточнили в журнале, страны Глобального Юга хотят вступить в БРИКС, чтобы устранить нарушения в выстроенном Вашингтоном мировом порядке, который ставит эти страны в невыгодное положение, а также из-за мировой неопределенности, продиктованной «тающей мощью» США.

По мнению автора материала, это не только пошатнет американское влияние в регионе, но и усилит тенденцию к дедолларизации, поскольку БРИКС и Юго-Восточная Азия имеют совместный интерес в этом направлении.

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Ранее, 27 июня, глава МИД Малайзии назвал сроки подачи заявки на вступление в БРИКС. 17 июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна в скором времени начнет официальный процесс вступления в БРИКС. 25 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Малайзия, а также Таиланд подали заявки на вступление в объединение.

В Таиланде одобрили проект письма о намерении страны вступить в БРИКС 29 мая. В письме сказано, что членство в объединении принесет государству пользу во многих аспектах, в том числе поможет ему расширить свою роль в совместном создании мирового порядка, увеличить роль Таиланда на международной арене за счет укрепления сотрудничества с развивающимися странами.

Востоковед, писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков заявил, что Таиланд с XIX века придерживается многовекторной дипломатии, что оставляет заметный след на нынешней ориентированности Бангкока на поиск таких разумных и выгодных решений, как участие в объединении БРИКС.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.

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