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Матвиенко заявила о двух дюжинах стран в очереди в БРИКС

Матвиенко: в очереди на участие в БРИКС стоят 24 страны
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В очереди на присоединение к БРИКС сегодня стоят 24 государства. Об этом 10 июля заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24».

По ее мнению, данные страны осознают, что их положение в БРИКС будет выгодным и комфортным.

«Такие объединения, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и ряд других региональных таких объединений и в Латинской Америке, и в Африке — это и есть уже вот эти столпы, вот эти структуры растущего и набирающего темпы многополярного мира», — указала Матвиенкко.

Председатель Совфеда также обратила внимание на важность формирования критериев для вступления в организацию, чтобы не размывать идеи БРИКС, добавив, что «это объединение единомышленников, а не клуб по интересам». Она пояснила, что эти критерии можно принять на саммите, который пройдет в Казани в октябре.

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Ранее, 8 июля, сообщалось, что Иран предлагает соединить национальные платежные системы стран БРИКС. Как рассказал официальный представитель иранского МИДа Насер Канани, на двустороннем уровне между Москвой и Тегераном завершился процесс соединения национальных платежных систем через центральные банки двух государств.

До этого, 26 июня, замминистра финансов России Иван Чебесков рассказал «Известиям», что Москва работает над созданием расчетно-платежной инфраструктуры вместе с центральными банками стран БРИКС. Он уточнил, что готовится запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Присоединиться к блоку хотят Азербайджан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

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