ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после проверки выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год. Как рассказали «Известиям» 11 июля в пресс-службе ведомства, внеплановые документарные проверки были проведены в 82 регионах страны по поручению главка органа.

Служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год.

По их результатам территориальные органы ФАС России выявили ряд нарушений законодательства.

Среди них — непроведение анализа рыночных цен на топливо, определение компонентов цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России (самостоятельная индексация ее составляющих), несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии.

Всего ФАС выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов.

Ранее, 26 июля, Минстрой предложил проект, в котором предлагается включать расходы на цифровизацию отрасли теплоснабжения и водоснабжения в тарифы на тепло и воду. Речь идет об «умных» счетчиках и датчиках, сайтах и программах для передачи данных. Как пояснили в министерстве, изменения в первую очередь направлены на стимулирование инвестиционной эффективности и увеличение темпов цифровизации коммунальной инфраструктуры. Также сообщалось, что это поможет снизить ее аварийность. При этом в ведомстве отметили, что предложения в рамках проекта не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги. так как их изменение будет осуществляться в рамках установленных предельных индексов.

Однако в ФАС инициативу Минстроя также не поддержали. Там отметили, что возражают против изменения принципов предельных индексов платы граждан, указав на то, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования ее необходимости.

26 июля депутат Совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов выразил в беседе с «Известиями» мнение, что россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду.