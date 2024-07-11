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ФАС выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после проверки выявила нарушения при установлении тарифов на теплоснабжение на 2024 год. Как рассказали «Известиям» 11 июля в пресс-службе ведомства, внеплановые документарные проверки были проведены в 82 регионах страны по поручению главка органа.

Служба определяла достоверность и экономическую обоснованность расходов на топливо, учтенных при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2024 год.

По их результатам территориальные органы ФАС России выявили ряд нарушений законодательства.

Среди них — непроведение анализа рыночных цен на топливо, определение компонентов цены на природный газ не в соответствии с приказами ФАС России (самостоятельная индексация ее составляющих), несоответствие утвержденной органом регулирования учтенной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, некорректное применение переводных коэффициентов калорийности топлива, а также неверный расчет объема полезного отпуска тепловой энергии.

Всего ФАС выдала 108 предписаний об устранении выявленных нарушений в действиях 58 регулирующих органов.

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Ранее, 26 июля, Минстрой предложил проект, в котором предлагается включать расходы на цифровизацию отрасли теплоснабжения и водоснабжения в тарифы на тепло и воду. Речь идет об «умных» счетчиках и датчиках, сайтах и программах для передачи данных. Как пояснили в министерстве, изменения в первую очередь направлены на стимулирование инвестиционной эффективности и увеличение темпов цифровизации коммунальной инфраструктуры. Также сообщалось, что это поможет снизить ее аварийность. При этом в ведомстве отметили, что предложения в рамках проекта не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги. так как их изменение будет осуществляться в рамках установленных предельных индексов.

Однако в ФАС инициативу Минстроя также не поддержали. Там отметили, что возражают против изменения принципов предельных индексов платы граждан, указав на то, что возможность учета затрат на цифровизацию предусмотрена законодательством в случае обоснования ее необходимости.

26 июля депутат Совета депутатов подмосковного Жуковского, член комиссии по вопросам ЖКХ, благоустройства, градостроительства, природопользования, транспорта и связи Альберт Шагизиганов выразил в беседе с «Известиями» мнение, что россияне пока не готовы оплачивать цифровизацию процесса передачи данных в сфере ЖКХ, расходы на которую Минстрой России предложил добавить в тарифы на тепло и воду.

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