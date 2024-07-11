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Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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Скоро появятся три новые пересадки, которые сделают станции Большой кольцевой линии (БКЛ) доступнее. Об этом в четверг, 11 июля, мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.

Первая пересадка на БКЛ появится со станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии. По словам мэра, объект почти готов и скоро будет введен в эксплуатацию. Он станет частью одного из крупнейших пересадочных узлов в столице, объединяющих две линии метро, платформу МЦД-3 и наземные маршруты, подчеркнул Собянин.

Также завершаются работы на пересадочном узле, соединяющем станцию БКЛ «Авиамоторная» с одноименной станцией Калининской линии.

«Мостовой переход протяженностью 140 м пройдет над ж/д и соединит вестибюли станции БКЛ «Текстильщики» и одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки. Строители уже приступили к монтажу эскалаторного оборудования», — добавил градоначальник.

Все три пересадки планируется открыть до конца 2024 года.

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Ранее 5 июля стало известно, что в Москве утвердили проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро. Участок пройдет под землей, его длина составит 6 км. По проекту там появятся две новые станции. Одна из них — «Рублево-Архангельское», она расположится в Кунцево между проектируемыми проездами № 7120 и № 7101. Другая — «Ильинская», ее построят в городском округе Красногорск Московской области между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе.

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