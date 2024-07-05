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В Москве утвердили проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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В столице утвердили проект планировки третьего участка Рублево-Архангельской линии метро. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в Telegram.

Участок пройдет под землей, его длина составит 6 км. По проекту, там появятся две новые станции. Одна из них — «Рублево-Архангельское», она расположится в Кунцеве между проектируемыми проездами № 7120 и № 7101. Другая — «Ильинская», ее построят в городском округе Красногорск Московской области между Ильинским шоссе и 23-м км Новорижского шоссе.

Первые две станции Рублево-Архангельской линии — «Деловой центр» и «Шелепиха» — были открыты в 2018 году в составе БКЛ. В 2021 году началось строительство первого и второго участков от «Шелепихи» до «Липовой Рощи» с шестью станциями. Сейчас работы ведутся на трех станциях: «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева».

Рублево-Архангельская ветка пройдет от делового центра «Москва-Сити» за МКАД. Запланированы пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

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