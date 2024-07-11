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В России вырос спрос на услуги доставки автомобилей

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Россияне стали чаще пользоваться всеми видами перевозок автомобилей и консультированием по их оформлению — за последние полгода спрос на такие услуги вырос на 42%, рассказали «Известиям» в «Авито Услуги». Согласно данным аналитиков компании, на фоне популярности этой опции выросло и количество исполнителей, которые готовы перегнать транспортное средство как по России, так и из-за границы, — на 33%.

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«Исполнители почувствовали возросший спрос на перегон автомобилей и нарастили оборот», — полагают в компании.

Тренд на рост спроса на перевозку автомобилей подтвердили и в компании «Драйв Маркет», которая занимается доставкой машин из-за границы.

«Раньше клиенты были частными лицами, которые чаще самостоятельно перегоняли приобретенные автомобили. Сейчас они более склонны поручать это сторонним сервисам или организациям. И рост связан с увеличением импорта», — рассказала «Известиям» основатель и гендиректор организации Евгения Никишова.

За шесть месяцев 2024 года в Россию было импортировано 408,5 тыс. новых легковых машин — это на 79,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Рост спроса на перевозку автомобилей также связан с активным развитием сервисов доставки, отметила Евгения Никишова. Помимо еды и товаров, некоторые маркетплейсы стали заниматься продажей машин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

И перегнать: в России вырос спрос на услуги доставки автомобилей

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