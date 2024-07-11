Реклама
Прямой эфир
Экономика
Банк UBS спрогнозировал потерю до 20% британских миллионеров из-за санкций против РФ
Экономика
Минэк предложил навсегда отказаться от плановых проверок бизнеса
Мир
Президент Словакии заявил об опасности для НАТО передачи ПВО Украине
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жарком и солнечном дне 11 июля
Общество
В России вырос спрос на услуги доставки автомобилей
Мир
Премьер-министр Венгрии Орбан готовится выступить в Европарламенте
Происшествия
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
Мир
Саудовскую Аравию назвали возможным местом проведения новой конференции по Украине
Мир
Минфин США продлил разрешение для американцев платить налоги в России до 9 октября
Мир
Нидерланды выделят €20 млн на закупку дронов для нужд ВСУ
Экономика
ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины
Общество
В России предложили запретить курение на остановках и у магазинов
Мир
В НАТО заявили о росте потенциала ПРО благодаря базе Aegis Ashore в Польше
Армия
Рядовой Орлов в составе штурмгруппы уничтожил пулеметный расчет ВСУ
Мир
Reuters сообщило о возобновлении поставок США 500-фунтовых бомб в Израиль
Общество
Травматолог перечислил способы предотвратить падения детей из окон
Мир
Неизвестные обстреляли машину из кортежа вице-президента Колумбии

ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Монголия намерены и дальше усиливать кооперацию после достижения договоренностей об отмене пошлин на поставку в страны объединения 375 видов продукции, сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев.

Истина в зерне: ЕАЭС предложили создать совместную программу агротехнологий
Представители стран объединения обсудили в Минске продовольственную безопасность

«Не имеется никаких препятствий [у Монголии и ЕАЭС] для целесообразного дальнейшего расширения номенклатуры [товаров]. Но это задача следующего этапа интеграции», — сказал Васильев.

На прошлой неделе представители Евразийской экономической комиссии и Монголии договорились к концу года отменить тарифные пошлины на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Благодаря этому монгольские производители получат льготы на экспорт на рынки стран ЕАЭС мяса и мясопродуктов, шерсти, кашемира и изделий из них, кожи и кожевенной продукции.

Если тарифные ограничения к концу 2024-го будут сняты, то Монголия рассчитывает за два года увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС на общую сумму до $200–300 млн, сказал «Известиям» торгпред РФ Максим Васильев.

В сотрудничестве заинтересованы как Монголия, так и ЕАЭС. Для Улан-Батора усиление кооперации с организацией позволит расширить партнерскую сеть и усилить торговый оборот с Россией (на сегодня РФ — второй экономический партнер республики).

Для ЕАЭС изменения важны как минимум потому, что все республики экономического объединения и Монголия богаты природными ресурсами, что может усилить кооперацию в этой сфере.

Монголия начала торговые отношения с ЕАЭС начиная с 2015 года. В 2017 году впервые прозвучало предложение об отмене таможенных пошлин у страны с ЕАЭС. Однако до 2024 года никаких шагов к этому не предпринималось.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тарифная метка: ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024