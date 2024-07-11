Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Монголия намерены и дальше усиливать кооперацию после достижения договоренностей об отмене пошлин на поставку в страны объединения 375 видов продукции, сообщил «Известиям» торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев.

«Не имеется никаких препятствий [у Монголии и ЕАЭС] для целесообразного дальнейшего расширения номенклатуры [товаров]. Но это задача следующего этапа интеграции», — сказал Васильев.



На прошлой неделе представители Евразийской экономической комиссии и Монголии договорились к концу года отменить тарифные пошлины на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Благодаря этому монгольские производители получат льготы на экспорт на рынки стран ЕАЭС мяса и мясопродуктов, шерсти, кашемира и изделий из них, кожи и кожевенной продукции.

Если тарифные ограничения к концу 2024-го будут сняты, то Монголия рассчитывает за два года увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС на общую сумму до $200–300 млн, сказал «Известиям» торгпред РФ Максим Васильев.

В сотрудничестве заинтересованы как Монголия, так и ЕАЭС. Для Улан-Батора усиление кооперации с организацией позволит расширить партнерскую сеть и усилить торговый оборот с Россией (на сегодня РФ — второй экономический партнер республики).

Для ЕАЭС изменения важны как минимум потому, что все республики экономического объединения и Монголия богаты природными ресурсами, что может усилить кооперацию в этой сфере.

Монголия начала торговые отношения с ЕАЭС начиная с 2015 года. В 2017 году впервые прозвучало предложение об отмене таможенных пошлин у страны с ЕАЭС. Однако до 2024 года никаких шагов к этому не предпринималось.

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Тарифная метка: ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины