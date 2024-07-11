Тарифная метка: ЕАЭС и Монголия продолжат отменять таможенные пошлины

ЕАЭС и Монголия намерены усиливать кооперацию после достижения договоренностей об отмене пошлин на поставку в страны объединения 375 видов продукции. На следующем этапе будет рассматриваться расширение номенклатуры товаров, заявил «Известиям» торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. Эксперты, впрочем, видят некоторые проблемы, которые могут возникнуть на этом пути: монгольские товары, скорее всего, придется приводить в соответствие с требованиями стран — членов ЕАЭС. Во что может вылиться сотрудничество экономического блока и Улан-Батора и какую выгоду получат стороны от него — в материале «Известий».

Снятие тарифных ограничений на монгольскую продукцию

Монголия и ЕАЭС намерены усиливать торговые отношения, о чем свидетельствует достигнутая на прошлой неделе договоренность к концу года отменить тарифные пошлины на 375 видов продукции сельского хозяйства и легкой промышленности. Так, монгольские производители получат льготы на экспорт на рынки стран ЕАЭС мяса и мясопродуктов, шерсти, кашемира и изделий из них, кожи и кожевенной продукции.

Однако это не финальный этап сближения Монголии и ЕАЭС, рассказал «Известиям» торговый представитель РФ в этой стране Максим Васильев. По его словам, кооперация продолжит усиливаться и будут подписаны новые соглашения о смягчении или отмене таможенных пошлин.

— Не имеется никаких препятствий для целесообразного дальнейшего расширения номенклатуры [товаров]. Но это — задача следующего этапа интеграции, — сказал он.

В настоящий момент ведется работа по определению конкретных льготных условий для экспорта товаров из Монголии на рынки ЕАЭС, уточнил в разговоре с «Известиями» российский посол в Улан-Баторе Алексей Евсиков. Республика, по его словам, надеется на скорый выход на взаимоприемлемые договоренности.

Справка «Известий» Монголия полноценно сотрудничает с ЕАЭС с 2015 года, когда был подписан соответствующий меморандум. Она стала первым государством, с которым Евразийская экономическая комиссия оформила подобный документ. После этого товарооборот Монголии со странами ЕАЭС постепенно рос: в 2018 году — на 20%, до $1,8 млрд, в январе – августе 2019-го — еще на 15,1%. Республика входит в число стран-наблюдателей при ЕАЭС. Впервые предложение подписать соглашение о зоне свободной торговли сделал экс-премьер Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат в 2017 году. Он также вышел с инициативой создать группу для рассмотрения целесообразности соглашения и разработки его базовых параметров. После этого тема неоднократно поднималась среди политиков двух сторон, однако до 2024 года никаких шагов не предпринималось.

Россия и Монголия активно сотрудничают на международных площадках, и заключение договора с ЕАЭС откроет Улан-Батору новые возможности для сотрудничества с Москвой, заявил в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин.

— В стадии завершения находится работа над соглашениями между Монголией и ЕАЭС, и мне кажется, это будет еще одним хорошим шагом, который не только будет укреплять формальную договорно-правовую базу наших отношений, но и создаст реальные новые возможности для расширения нашего взаимодействия — сказал Путин.

Что Монголия и ЕАЭС получат от углубления сотрудничества

В сотрудничестве заинтересованы как Монголия, так и ЕАЭС. Для Улан-Батора усиление кооперации с Евразийским экономическим союзом — вопрос принципиальный, так как он включает в себя расширение партнерской сети и усиление торгового оборота с Россией (на сегодня РФ — второй экономический партнер республики). Для ЕАЭС же эти изменения важны как минимум потому, что все республики экономического объединения и Монголия богаты природными ресурсами, что может усилить кооперацию в этой сфере, сказала «Известиям» научный сотрудник кафедры стран Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ Дарья Сапрынская.

Бывший глава МИД Монголии Лувсангийн Эрдэнэчулуун в беседе с «Известиями» отметил, что подписание соглашений об отмене таможенных пошлин с ЕАЭС — важный шаг для Монголии в части экспорта товаров в Россию. «Сейчас в этом вопросе есть сложности — из-за высоких таможенных пошлин. Их снятие очень благоприятно повлияет на экспорт из Монголии», — сказал он.

Развитию приграничной торговли с Россией Улан-Батору в большой степени препятствуют высокие импортные тарифы, установленные РФ, сетовала ранее глава Национального комитета по возрождению пограничных пунктов Монголии Хурэлбаатар Булгантуяа. Вопрос о льготных условиях для страны уже поднимался в конце 2022 года, однако тогда никакого решения по этому поводу принято не было.

Хурэлбаатар Булгантуяа также отмечала, что России нужны новые рынки, но и Монголия готова нарастить экспорт в Россию. Поэтому, настаивала она, сторонам крайне необходимо прийти к договоренности об отмене таможенных пошлин.

Монгольская экономика в 2023 году продемонстрировала неплохой рост — на уровне 7%, в следующие два года правительство страны прогнозирует еще прибавку на 6,5%. Подобные ожидания оно связывает в том числе с торговыми соглашениями со странами-партнерами и в первую очередь с планируемым подписанием договора с ЕАЭС, отмечал ранее торгпред РФ Максим Васильев. По его оценкам, товарооборот Монголии с РФ и государствами ЕАЭС может вырасти почти на четверть. В том числе этот прогноз опирается на планы реализации таких проектов, как газопровод «Сила Сибири – 2», проектирование которого уже полностью завершено.

Вместе с тем эксперты полагают, что при дальнейшей кооперации торговых отношений Монголии со странами ЕАЭС могут возникнуть определенные проблемы: «Есть много открытых вопросов, которые касаются нормативов, в частности качества продукции и ГОСТов Монголии», — подчеркивает Дарья Сапрынская. Вероятно, монгольские производители столкнутся с тем, что поставляемая ими продукция может не соответствовать стандартам, принятым в странах — членах союза, и России в частности. Эксперт полагает, что сторонам будет необходимо уладить вопросы технического урегулирования.

На сегодня крупнейшие торговые партнеры по импорту у Монголии — КНР и РФ. Доля российской продукции и товаров в монгольском импорте составила более 28% по итогам первых двух месяцев 2024 года. В основном страна ввозит топливо, транспортные средства, ядерные реакторы, электрические машины, металлы, летательные аппараты, пищевую продукцию и фармацевтику.

При этом Монголия экспортирует товары в 80 стран. Горнодобывающая промышленность — один из главных драйверов ее экономики. Страна продает мясо, шерсть, текстиль. Также Монголия богата природными ресурсами: в ней есть золото, серебро, железо, уголь, медь, олово, никель, цинк и плавиковый шпат. В последние годы республика экспортирует юрты в Европу. В частности, за четыре месяца 2024 года она продала в страны региона 2088 юрт.

Несмотря на то что Россия остается основными экономическим партнером Монголии, в торговых отношениях двух стран сохраняется серьезный внешнеторговый дисбаланс: страна импортирует из РФ 95%, экспортирует — 5% товаров. Если тарифные ограничения к концу 2024-го будут сняты, то Монголия рассчитывает за два года увеличить поставки на рынки стран ЕАЭС на общую сумму до $200–300 млн, сказал «Известиям» торгпред РФ Максим Васильев. Однако он отметил, что даже отметка в $150 млн — уже хороший показатель.