Сестра похитившего при реставрации Московского Кремля 70 млн рублей получила 4,5 года

Тверской суд Москвы в среду, 10 июля, приговорил к 4,5 годам колонии Оксану Орынчук — сестру похитившего 70 млн рублей при реставрации башен и других объектов Московского Кремля бывшего владельца строительной компании «Петербургский ренессанс» Ивана Орынчука, сообщил источник «Известий».

«Отбывать наказание она должна в колонии общего режима», — подчеркнул собеседник.

Ранее Ивана Орынчука приговорили к четырем годам колонии по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). По информации ТАСС, Оксану Орынчук признали виновной по той же статье. Сторона защиты намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке, рассказал агентству адвокат Орынчук.

В компании «Петербургский ренессанс» осужденная занимала пост гендиректора.

Также отмечается, что по итогам рассмотрения уголовного дела районный суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о взыскании суммы причиненного государству ущерба.

Ранее в этот день суд арестовал на два месяца ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова по делу о присвоении более 18 млн рублей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным СК РФ, проректором Еленой Мялкиной оформлялись безосновательные служебные записки, а Федоровым — приказы, на основании которых сотрудникам выплачивались премии. Получившие доплаты работники, в свою очередь, передавали через Мялкину деньги Федорову, который использовал средства по своему усмотрению.

О задержании ректора вуза в БФУ сообщили «Известиям» накануне. В учреждении заверили, что университет продолжает работу в штатном режиме. Минобрнауки РФ назначит врио ректора в ближайшее время.