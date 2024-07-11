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Причиной гибели 13 горняков в Амурской области стало обводнение шахты

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Фото: 28.mchs.gov
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Гибель 13 горняков в Амурской области была неизбежна — причиной аварии на шахте «Пионер» весной 2024 года стало обводнение, рассказали «Известиям» участники расследования. Грунтовые воды прорвались в выработки, после чего произошел обвал, а часть рудника, где были люди, затопило в течение четырех минут, объяснил один из авторов экспертизы, которая проводилась в рамках уголовного дела.

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержаны еще три чиновника
Спасательная операция на месте завала прекращена — выработки, где могли находиться рабочие, заполнены горной массой и водой

При этом спасательная операция продолжалась почти две недели. Всё это время родственники горняков сохраняли надежду, что они выжили. 1 апреля 2024 года всех шахтеров объявили погибшими, а спасательную операцию прекратили — был высок риск обвалов в шахте, затоплений подземных выработок и обрушения борта карьера.

Советник при ректорате Уральского государственного горного университета Вадим Минин рассказал «Известиям», что основная проблема таких объектов — неправильная технология постройки шахт.

«В свое время для развития горного дела мы использовали немецкие технологии, но не учли, что для нашей страны они не совсем подходят. У нас очень много воды находится на поверхности. Поэтому мы не можем защитить свои шахты так, как это делают в Западной Европе. А также там сегодня уже нет таких глубоких шахт, как у нас. Но мы продолжаем так работать. Это основное технологическое упущение», — объяснил он.

По его словам, в нормативах прописано, что надо защищать рудники от затопления, но это дороже, чем построить новый рудник. Руководство шахты, по словам Вадима Минина, обязано проверять состояние рудника и принимать меры для предотвращения таких трагедий в соответствии с проектными решениями.

«Но в проектных решениях не были прописаны такие случаи, поскольку используются старые подходы и методики. Всё было связано с тем, что не провалится, не пройдет вода. Катастрофу можно было бы предотвратить, если у нас были бы знания в этом направлении. Мы имеем опыт, но не разрабатываем собственные знания», — сказал ученый.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вводный путь: гибель 13 горняков на шахте «Пионер» сочли неизбежной

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