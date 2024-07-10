Глава ПК ВСНП Китая прибыл в Россию для участия в парламентском форуме БРИКС

Председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи прибыл в Россию. Кадры 10 июля публикуют «Известия».

Видео демонстрирует, как автомобиль с политиком подъезжает к зданию отеля.

Партийный деятель примет участие в X парламентском форуме БРИКС, который состоится 11–12 июля в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках председательства России в организации.

Ранее в этот день председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что форум БРИКС вызывает у США раздражение, ревность и попытки помешать странам — участницам объединения, однако процесс построения многополярного мира не остановить. Она также напомнила, что сейчас в очереди на вступление в БРИКС более 20 стран.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. Первоначально в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика, а с 2024 года ― Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия и Эфиопия. В МИД РФ также указывали, что к БРИКС хочет присоединиться целый ряд стран Африки.