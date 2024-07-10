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Депутат ГД оценила шансы россиян на олимпийские медали в Париже

Депутат Журова допустила завоевание российскими теннисистами олимпийских медалей
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Фото: АР/Thibault Camus
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Олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова допустила, что российские теннисисты сумеют завоевать медали на Олимпийских играх-2024.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 10 июля, парламентарий отметила, что не все спортсмены из тех, кого допустили к участию на Олимпиаде-2024, изъявили желание поехать в Париж. По ее словам, теннисисты также пока не заявили о своем решении.

«Хотя бы знать, какой состав, тогда можно будет предполагать, какое количество медалей. <…> Я так понимаю, что, кроме теннисистов, как первоначально я и говорила, вряд ли там кто-то еще поедет», — заявила Журова.

Она добавила, что на всех международных соревнованиях теннисисты выступают достаточно хорошо, потому «одна-две медали, конечно, могут быть», однако пока сложно сказать, будут ли они золотыми, отмечает 360.ru.

Допускной режим: российская заявка на Олимпиаду-2024 сокращается
Специальная комиссия МОК отказала уже 28 нейтральным атлетам из нашей страны

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы допущены на соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Часть приглашенных спортсменов заявили об отказе участвовать в Олимпиаде — в частности, такое решение приняли дзюдоисты и борцы, за исключением российского борца Шамиля Мамедова. Как отмечает сайт aif.ru, он принял приглашение выступить на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.

Ранее 10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спортсмены должны сами принимать решение о поездке на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже. По его словам, «в каждой федерации есть свои договоренности. К этому нужно относиться с уважением», пишет «Москва 24».

9 июля президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию о том, что Елена Веснина сможет принять участие в Олимпиаде. По его словам, участие Весниной дает реальные шансы на медали, пишет RT. Веснина заявлена в парном женском разряде и выступит там в дуэте с Екатериной Александровой. По мнению Весниной, ОИ — большое событие не только для спортсменов, но и для всех людей, пишет сайт kp.ru.

8 декабря прошлого года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпиаде-2024 в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе.

В начале июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что спортсмены из РФ смогут принять участие в Олимпийских играх, не опасаясь, что тем самым они нарушат российский закон. По его словам, преодолев все преграды, российские атлеты уже имеют 49 лицензий по семи олимпийским видам спорта: тхэквондо, прыжки на батуте, дзюдо, теннис, велоспорт-шоссе, спортивная борьба и гребля на байдарках и каноэ.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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