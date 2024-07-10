Названа сумма взятки главному кадровику Минобороны

Фигурант дела начальника Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова Лева Мартиросян передал взятку генералу в Краснодаре в виде земельного участка и жилого дома на сумму более 30,5 млн рублей. Об этом 10 июля сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

«Мартиросян лично передал взятку Кузнецову в Краснодаре в виде земельного участка на сумму более 7 млн рублей и жилого дома. На общую сумму 30 млн 503 тыс. рублей», — заявил следователь в суде.

Следствие требует продлить арест Мартиросяна до 12 октября. Сторона защиты бизнесмена при этом настаивает на изменении меры пресечения на домашний арест.

СК 14 мая возбудил в отношении начальника кадрового главка Минобороны уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Позднее Военный суд продлил арест Кузнецову до 12 октября. Также 14 мая был заключен под стражу Мартиросян, который позже, 28 мая, обжаловал арест.

По данным следствия, Мартиросян и Кузнецов были знакомы, и военнослужащий лично получил взятку в виде «иного имущества в особо крупном размере». Предполагается, что генерал-лейтенант оказывал тому общее покровительство.

По месту проживания Кузнецова также прошли обыски. У него были найдены и изъяты около 100 млн рублей и различные предметы роскоши, в том числе золотые монеты и коллекционные часы.

Юрий Кузнецов был назначен начальником главного управления кадров министерства в мае 2023 года указом президента РФ.