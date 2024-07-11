Дымят в сторонке: в России предлагают запретить курение на остановках и у магазинов

В России намерены ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах . Такой законопроект будет внесен в Госдуму 11 июля, узнали «Известия». Сейчас нельзя дымить на станциях метро, в помещениях ж/д и автовокзалов, аэропортов. Эксперты поддерживают инициативу, предлагая также запретить курение в автомобилях . Представители движения по защите прав курильщиков назвали законопроект дискриминационным.

Избавиться от дыма

В Госдуме предлагают установить запрет на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, и в 5 м от них . Как узнали «Известия», такой законопроект 11 июля внесут в нижнюю палату парламента зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов , говорится в говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия». Однако на остановках общественного транспорта на открытом воздухе таких ограничений нет .

В документе также уточняется, что запрет не распространяется сегодня и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах , возле которых постоянно курят. Как считают авторы законопроекта, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

Справка «Известий» Согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», запрет на курение установлен сегодня по 14 категориям. В том числе он касается территорий и помещений образовательных, медицинских, спортивных, молодежных, социальных, коммунальных организаций, зданий органов власти, детских площадок, автозаправочных станций, лифтов, аэропортов, автовокзалов, ж/д вокзалов и других мест. Наказание за нарушения запрета влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от 500 рублей до 1 тыс. За те же действия на детских площадках предусмотрен штраф в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.

— К нам поступает много обращений с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов. В основном это те люди, которые не хотят дышать сигаретным дымом . При этом если у нас сейчас есть запрет на курение, например, на железнодорожном вокзале и на расстоянии менее 15 м от входа в него, то на остановках или около входа в магазин такого нет, — пояснил «Известиям» инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По его словам, сейчас продавец может выйти из магазина на улицу и закурить, а на втором этаже этого дома жильцы фактически не могут открыть форточку и подышать свежим воздухом .

— Та же ситуация и на остановках, когда ожидающие свой транспорт соседи вынуждены задыхаться от табачного дыма . При этом мы понимаем, что курильщикам тоже нужно определить четкие границы, где это делать можно, а где нельзя. Поэтому считаем справедливым разрешить им курить на расстоянии более 5 м от остановок и магазино в. Так мы учтем интересы обеих сторон, — пояснил депутат.

В связи с этим законопроектом предлагается расширить перечень мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции .

«Таким образом, целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках разместить специальные знаки, уведомляющие граждан об этом », — говорится в документе.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить перспективы законопроекта.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«В Роспотребнадзор не поступал отзыв на законопроект, о котором говорится в запросе. Его оценка может быть проведена после официального получения в установленном порядке», — пояснили «Известиям» в службе.

Также законопроект пока не поступал на отзыв в правительство, сообщили в кабмине.

Вред или дискриминация

Законопроект поддерживают в некоторых других фракциях Госдумы.

— В ряде регионов такие запреты уже установлены местной властью самостоятельно. Поэтому логично, чтобы эти нормы получили закрепление в федеральном законодательстве , — сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья от фракции КПРФ Алексей Куринный.

При этом он указал, что важно прописать четкую трактовку понятия остановки и расстояния от нее, на которые будет действовать ограничения .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— По сравнению с другими странами в РФ очень большое количество курящих граждан. Ежегодно от табачного дыма умирает 400 тыс. россиян. Сегодня в законодательстве есть белые пятна, которые необходимо закрывать. Это касается остановок и магазинов, курение вблизи которых надо запрещать , — отметил «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья от фракции «Справедливая Россия — за правду» Федот Тумусов.

По словам профессора ПМГМУ имени И.М. Сеченова, эксперта ВОЗ, президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина, законопроект о введении новых ограничений заслуживает поддержки.

— Любые ограничительные меры по употреблению табака и никотинсодержащей продукции абсолютно научно обоснованы и продиктованы исключительно заботой о гражданах. Особенно трагическая ситуация складывается с пассивным курением : согласно статистике, от этого в России ежегодно погибают около 30 тыс. женщин. То есть это либо коллеги дымят на работе, либо родственники — дома, — пояснил эксперт.

По его мнению, также необходимо установить запрет на курение в автомобилях, так как никотин изменяет скорость реакции водителя и цветовосприятие . Но еще лучше, полагает Андрей Демин, полностью запретить оборот никотиносодержащей продукции, как это уже происходит во многих странах, на которые мы привыкли ориентироваться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Нам иногда приводят аргументы, что этот бизнес — часть экономики. Но это не является частью нормальной экономики, поэтому необходимо полностью сворачивание производства такой продукции. Сопровождаться это должно оказанием помощи людям от этой зависимости, которая по классификации ВОЗ относится к наркотической , — отметил он.

Впрочем, сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева назвала инициативу дискриминирующей .

— Это настоящее издевательство над курящими людьми. Такие ограничения способствуют отчуждению между теми россиянами, которые дымят, и теми, кто нет . Я давно борюсь с этим, поэтому лично я против того, чтобы этот законопроект был принят, — заявила правозащитница.

Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что если есть запрет на курение у аэропортов, ж/д вокзалов и автовокзалов, то логично установить его и на остановках общественного транспорта, где люди или сидят отдыхают, или прячутся от солнца. По его словам, то же можно сказать и о территориях рядом с магазинами, некурящие покупатели которых не должны страдать от табачного дыма.