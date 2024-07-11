Дымят в сторонке: в России предлагают запретить курение на остановках и у магазинов
В России намерены ввести запрет на курение вблизи остановок общественного транспорта, магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Такой законопроект будет внесен в Госдуму 11 июля, узнали «Известия». Сейчас нельзя дымить на станциях метро, в помещениях ж/д и автовокзалов, аэропортов. Эксперты поддерживают инициативу, предлагая также запретить курение в автомобилях. Представители движения по защите прав курильщиков назвали законопроект дискриминационным.
Избавиться от дыма
В Госдуме предлагают установить запрет на курение на остановках общественного транспорта, у магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах, и в 5 м от них. Как узнали «Известия», такой законопроект 11 июля внесут в нижнюю палату парламента зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.
В соответствии с законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов, говорится в говорится в пояснительной записке, с которой ознакомились «Известия». Однако на остановках общественного транспорта на открытом воздухе таких ограничений нет.
В документе также уточняется, что запрет не распространяется сегодня и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах, возле которых постоянно курят. Как считают авторы законопроекта, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.
— К нам поступает много обращений с просьбой урегулировать вопрос курения на остановках общественного транспорта и вблизи магазинов. В основном это те люди, которые не хотят дышать сигаретным дымом. При этом если у нас сейчас есть запрет на курение, например, на железнодорожном вокзале и на расстоянии менее 15 м от входа в него, то на остановках или около входа в магазин такого нет, — пояснил «Известиям» инициатор разработки законопроекта, депутат Сергей Леонов.
По его словам, сейчас продавец может выйти из магазина на улицу и закурить, а на втором этаже этого дома жильцы фактически не могут открыть форточку и подышать свежим воздухом.
— Та же ситуация и на остановках, когда ожидающие свой транспорт соседи вынуждены задыхаться от табачного дыма. При этом мы понимаем, что курильщикам тоже нужно определить четкие границы, где это делать можно, а где нельзя. Поэтому считаем справедливым разрешить им курить на расстоянии более 5 м от остановок и магазинов. Так мы учтем интересы обеих сторон, — пояснил депутат.
В связи с этим законопроектом предлагается расширить перечень мест, на которых будет действовать запрет на курение табака или потребление никотинсодержащей продукции.
«Таким образом, целесообразно на остановках общественного транспорта установить запреты на курение, а на самих остановках разместить специальные знаки, уведомляющие граждан об этом», — говорится в документе.
«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой оценить перспективы законопроекта.
«В Роспотребнадзор не поступал отзыв на законопроект, о котором говорится в запросе. Его оценка может быть проведена после официального получения в установленном порядке», — пояснили «Известиям» в службе.
Также законопроект пока не поступал на отзыв в правительство, сообщили в кабмине.
Вред или дискриминация
Законопроект поддерживают в некоторых других фракциях Госдумы.
— В ряде регионов такие запреты уже установлены местной властью самостоятельно. Поэтому логично, чтобы эти нормы получили закрепление в федеральном законодательстве, — сказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по охране здоровья от фракции КПРФ Алексей Куринный.
При этом он указал, что важно прописать четкую трактовку понятия остановки и расстояния от нее, на которые будет действовать ограничения.
— По сравнению с другими странами в РФ очень большое количество курящих граждан. Ежегодно от табачного дыма умирает 400 тыс. россиян. Сегодня в законодательстве есть белые пятна, которые необходимо закрывать. Это касается остановок и магазинов, курение вблизи которых надо запрещать, — отметил «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья от фракции «Справедливая Россия — за правду» Федот Тумусов.
По словам профессора ПМГМУ имени И.М. Сеченова, эксперта ВОЗ, президента Российской ассоциации общественного здоровья Андрея Демина, законопроект о введении новых ограничений заслуживает поддержки.
— Любые ограничительные меры по употреблению табака и никотинсодержащей продукции абсолютно научно обоснованы и продиктованы исключительно заботой о гражданах. Особенно трагическая ситуация складывается с пассивным курением: согласно статистике, от этого в России ежегодно погибают около 30 тыс. женщин. То есть это либо коллеги дымят на работе, либо родственники — дома, — пояснил эксперт.
По его мнению, также необходимо установить запрет на курение в автомобилях, так как никотин изменяет скорость реакции водителя и цветовосприятие. Но еще лучше, полагает Андрей Демин, полностью запретить оборот никотиносодержащей продукции, как это уже происходит во многих странах, на которые мы привыкли ориентироваться.
— Нам иногда приводят аргументы, что этот бизнес — часть экономики. Но это не является частью нормальной экономики, поэтому необходимо полностью сворачивание производства такой продукции. Сопровождаться это должно оказанием помощи людям от этой зависимости, которая по классификации ВОЗ относится к наркотической, — отметил он.
Впрочем, сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева назвала инициативу дискриминирующей.
— Это настоящее издевательство над курящими людьми. Такие ограничения способствуют отчуждению между теми россиянами, которые дымят, и теми, кто нет. Я давно борюсь с этим, поэтому лично я против того, чтобы этот законопроект был принят, — заявила правозащитница.
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов отметил, что если есть запрет на курение у аэропортов, ж/д вокзалов и автовокзалов, то логично установить его и на остановках общественного транспорта, где люди или сидят отдыхают, или прячутся от солнца. По его словам, то же можно сказать и о территориях рядом с магазинами, некурящие покупатели которых не должны страдать от табачного дыма.