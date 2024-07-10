Швейцария разъяснила введенные против «Известий» и еще трех изданий ограничения
В Швейцарии нет запрета на вещание «Известий», Voice of Europe, «РИА Новости» и «Российской газеты», ограничения касаются только рекламы. Об этом 10 июля сообщил «Известиям» представитель государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO) Франсуа Чанца.
«В отличие от мер, принятых в ЕС, в Швейцарии на эти СМИ не распространяется запрет на вещание», — отметил он.
По словам Чанца, несмотря на то что «Известия», Voice of Europe, «РИА Новости» и «Российская газета» якобы используются для «целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации», их не следует запрещать.
Накануне Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий, но не стала ограничивать их деятельность. Такая мера принята в рамках расширения антироссийских санкций. Всего под ограничения попали 69 физлиц и 47 юрлиц. Среди них — детский лагерь «Артек». В число новых компаний и организаций, попавших под санкции, вошли и российские оборонные предприятия и компании.
ЕС утвердил с 25 июня запрет доступа к «Известиям», «РИА Новости», «Российской газете», а также Voice of Europe. Уточнялось, что запрет не помешает этим СМИ и их представителям «проводить расследования, брать интервью» и заниматься иной деятельностью на территории Евросоюза, кроме вещательной.
Россия отреагировала на ограничения. Также с 25 июня под ограничения Москвы попали западные СМИ. Среди них австрийский медиахолдинг Osterreich, немецкий журнал Der Spiegel и газеты Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские издания El Mundo и El Pais, а также ряд других — всего 81 наименование СМИ.