Швейцария ввела запрет на рекламу «Известий» и еще трех изданий, но не стала ограничивать их деятельность. Такая мера принята в рамках расширения антироссийских санкций, о чем говорится 9 июля на сайте правительства страны.

Наложен запрет на рекламу четырех СМИ — Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты». Причиной названа якобы дезинформационная кампания изданий.

Всего под ограничения попали 69 физлиц и 47 юрлиц. Среди них — детский лагерь «Артек», который якобы материально поддерживает действия, которые «подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

В число новых компаний и организаций, попавших под санкции, вошли и российские оборонные предприятия и компании.

Сейчас число лиц, компаний и организаций, попавших под санкции Швейцарии, превышает 2200, что соответствует показателю Евросоюза (ЕС), уточнил кабмин Швейцарии.

В начале июня глава пресс-службы МИД страны Николя Бидо сообщил «Известиям», что Берн не намерен ограничивать вещание российских СМИ. При этом Совет ЕС 17 мая объявил о запрете на вещание в отношении трех российских СМИ — «Известий», РИА «Новости» и «Российской газеты».

Под ограничения попал и портал Voice of Europe, который был зарегистрирован в Праге. По данным Euractiv, с марта 2024 года издание ведет работу с территории Казахстана.