Суд в Москве утвердил развод блогера Лерчек и Артема Чекалина

Мировой суд в Москве официально утвердил развод блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и Артема Чекалина, решение пока не вступило в силу. Этот факт 10 июля подтвердили «Известиям» пресс-секретарь суда и представляющая интересы обеих сторон юрист Екатерина Гордон.

«К сожалению, брак распался. Сегодня было принято решение о разводе. В законную силу оно вступит через месяц», — сказала Гордон.

Она уточнила, что все необходимые документы, в том числе брачный контракт и соглашение по месту жительства детей, были подписаны до заседания.

По словам Гордон, в рамках этих договоренностей дети останутся с Валерией, однако пара будет совместно осуществлять их воспитание. При этом для Артема Чекалина предусмотрен очень мягкий график общения с детьми, и он видится с ними практически половину времени, указала юрист.

Она подчеркнула, что в данном случае между бывшими супругами нет конфликта, также нет оснований говорить о каком-либо скандале.

Раздел имущества Чекалиных произошел практически в равных долях, уточнила Гордон. Юрист назвала его справедливым и отметила, что он не противоречит Семейному кодексу РФ. Согласно условиям раздела, Чекалины внесут долговые обязательства в равной степени, и остается решить только ряд нюансов взаимодействия по конкретным объектам.

Как уточнили «Известиям» в суде, на заседание в среду Чекалины не явились.

Ранее, 11 июня, Артем Чекалин заявил о завершении развода с супругой. Однако из картотеки на портале столичных судов общей юрисдикции следует, что в тот день мировой суд назначил им срок для примирения, а следующее заседание — на 10 июля.

Чекалина подала на развод в марте. Ни на одно из прошлых судебных заседаний супруги также не пришли, а в мае подписали брачный договор. С помощью соглашения удалось урегулировать имущественный спор и вопрос, касающийся определения места жительства их детей.

В марте 2023 года против пары было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму около 300 млн рублей. В том же месяце стало известно о новом уголовном деле против Чекалиных — о легализации более 130 млн рублей, полученных преступным путем.

В конце декабря того же года СК РФ прекратил дело о неуплате налогов в отношении блогера и ее мужа. Однако ведомство на тот момент отказалось закрыть дело об отмывании средств. 15 января председатель СК России Александр Бастрыкин уточнил, что дело о неуплате налогов было прекращено, поскольку Чекалины признали вину и в полном объеме возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 млн рублей.