В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника
Суд в Москве в среду, 10 июля, вынес обвинительный приговор подростку, который летом 2023 года поджег ровесника на детской площадке.
Зюзинский районный суд приговорил несовершеннолетнего Давида А. к пяти годам воспитательной колонии.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Преступление было совершено в июне 2023 года на детской площадке в Чечерском проезде. Суд установил, что дети играли друг с другом, когда один из них облил ровесника легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег.
Пострадавший 14-летний Артем Ш. получил ожоги более 90% кожи и в течение года находится в критическом состоянии.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»)».