Реклама
Прямой эфир
Общество
В Энергодаре при обстреле ВСУ пострадало здание водозабора
Туризм
В АТА поддержали введение в России туристического налога
Общество
Глава пермского города Оса опроверг сообщения о его участии в свингер-клубе
Экономика
Аналитик усомнился в «щедром» курсе обмена на реальные токены Hamster Coin
Общество
Силуанов назвал целью введения семейной налоговой выплаты улучшение качества жизни
Мир
ЕС намерен перевести первый транш Киеву за счет активов РФ в течение пары недель
Мир
В Белом доме заявили о беспокойстве НАТО из-за сотрудничества между РФ и КНДР
Армия
МиГ-31 не допустил нарушения российской границы самолетом ВВС Норвегии
Мир
Украина отказала во въезде депутату бундестага от Левой партии Пелльману
Общество
В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника
Мир
Польша прекратила пропуск грузовиков через КПП «Кукурыки» на границе с Белоруссией
Политика
В Госдуме заявили, что США никогда не держат своих обещаний
Общество
Глава Мурманской области заявил о принимаемых для безопасности региона мерах
Общество
ГД приняла в I чтении проект о штрафах для пользователей электросамокатов
Армия
Песков рассказал о работе ВС РФ над обеспечением безопасности Белгорода
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров

В Москве суд вынес приговор подростку за поджог ровесника

Суд в Москве приговорил подростка к 5 годам колонии за поджог ровесника
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Москве в среду, 10 июля, вынес обвинительный приговор подростку, который летом 2023 года поджег ровесника на детской площадке.

Зюзинский районный суд приговорил несовершеннолетнего Давида А. к пяти годам воспитательной колонии.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Жестокие искры: кто будет наказан за сожженного заживо мальчика
Родители погибшего настаивают на снижении возраста привлечения к уголовной ответственности

Преступление было совершено в июне 2023 года на детской площадке в Чечерском проезде. Суд установил, что дети играли друг с другом, когда один из них облил ровесника легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег.

Пострадавший 14-летний Артем Ш. получил ожоги более 90% кожи и в течение года находится в критическом состоянии.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью»)».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024