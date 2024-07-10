Реклама
Прямой эфир
Мир
НАТО передаст Украине минимум €40 млрд в 2025 году
Авто
ГД приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за сокрытие номеров
Здоровье
Врач рассказала, как спастись от смога из-за лесных пожаров
Мир
Грузчиков в турецком аэропорту арестовали за кражу вещей пассажиров
Политика
Совфед одобрил закон о ежегодной выплате семьям с детьми
Мир
Meta частично ограничит возможность использования термина «сионист»
Общество
Росздравнадзор обжаловал решение о возобновлении работы клиники хирурга Хайдарова
Общество
Суд арестовал ректора БФУ Федорова по делу о присвоении 18 млн рублей
Общество
Дело возбуждено после крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Политика
Силуанов заявил о единодушной поддержке закона о налоговых изменениях
Мир
СМИ узнали о планах Италии нарастить военную помощь Украине
Общество
Опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета в Татарстане
Общество
Минпросвещения предложило ввести именные стипендии для студентов вузов
Недвижимость
Эксперт рассказала об особенностях продленной до 2030 года семейной ипотеки
Общество
В суд поступили материалы дела о нарушении Певчих порядка деятельности иноагента
Туризм
«Аэрофлот» с 1 октября возобновит регулярные рейсы из Москвы на Гоа
Политика
Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Сюжет:

Пообщавшийся с Байденом ведущий усомнился в его способности работать еще 4 года

Ведущий ABC News Стефанопулос: Байден не сможет проработать еще четыре года
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос, который брал интервью у президента США Джо Байдена после его дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом, усомнился в способностях главы Белого дома проработать еще один президентский срок. Слова журналиста 9 июля приводит портал TMZ.

Отмечается, что прохожий, который встретил ведущего в Нью-Йорке, спросил о перспективах действующего главы Соединенных Штатов и должен ли тот уйти.

«Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года», — ответил Стефанопулос.

Позднее он попытался оправдаться и заявил, что не должен был этого говорить. ABC News подчеркнул, что Стефанопулос выражал свое мнение, которое не является позицией телеканала.

Байдена всё громче просят на выход из президентской гонки. Детали

Ведущий взял интервью у Байдена 5 июля. Журналист спросил главу Белого дома о том, готов ли он пройти когнитивный тест, а также о возможном выходе из президентской гонки. Лидер США тогда заявил, что заставить сняться его может только Господь Бог, а Соединенные Штаты являются важнейшей нацией.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. По их итогам действующий глава государства признался, что «облажался». Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что глава Белого дома после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024