Пообщавшийся с Байденом ведущий усомнился в его способности работать еще 4 года

Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос, который брал интервью у президента США Джо Байдена после его дебатов с экс-лидером страны Дональдом Трампом, усомнился в способностях главы Белого дома проработать еще один президентский срок. Слова журналиста 9 июля приводит портал TMZ.

Отмечается, что прохожий, который встретил ведущего в Нью-Йорке, спросил о перспективах действующего главы Соединенных Штатов и должен ли тот уйти.

«Не думаю, что он сможет проработать еще четыре года», — ответил Стефанопулос.

Позднее он попытался оправдаться и заявил, что не должен был этого говорить. ABC News подчеркнул, что Стефанопулос выражал свое мнение, которое не является позицией телеканала.

Ведущий взял интервью у Байдена 5 июля. Журналист спросил главу Белого дома о том, готов ли он пройти когнитивный тест, а также о возможном выходе из президентской гонки. Лидер США тогда заявил, что заставить сняться его может только Господь Бог, а Соединенные Штаты являются важнейшей нацией.

27 июня состоялись первые теледебаты между Байденом и Трампом. По их итогам действующий глава государства признался, что «облажался». Он призвал общественность оценить то, что он сделал для страны за 3,5 года руководства, а не его «90 минут на сцене». Трамп заявил, что глава Белого дома после неудачных дебатов покинет предвыборную гонку.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.