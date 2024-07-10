Реклама
Прямой эфир
Общество
СМИ сообщили об аресте активов экс-сотрудников МВД по делу о рекордной взятке
Туризм
Эксперты назвали семь удивительных мест в России
Общество
Режиссер Беркович выступила с заявлением после приговора
Политика
В Кремле связали высокий уровень доверия россиян Путину с результатами его работы
Мир
Зеленский пожаловался на количество поставленных Украине танков Abrams
Мир
Украина в ожидании дефолта и тяжелой зимы. Детали
Мир
Пленный боец ВСУ назвал подготовку украинских солдат формальной
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты на крейсере «Адмирал Кузнецов» и против трех военных
Мир
Новый кабмин Британии подтвердил разрешение Украине использовать оружие против РФ
Мир
В Одессе сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
Происшествия
Балицкий сообщил об обстреле Энергодара со стороны украинских боевиков
Происшествия
В Татарстане потерпел крушение легкомоторный самолет
Мир
В МИД РФ заявили об опасном тупике в ситуации на Корейском полуострове
Политика
Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков
Происшествия
Под Челябинском пресечена контрабанда продукции военного назначения
Общество
Жители ряда регионов России могли увидеть в небе след ракеты-носителя Ariane 6
Мир
В Китае обвинили НАТО в создании нестабильности при внутренних разногласиях
Сюжет:

В Кремле назвали безответственным решение нового кабмина Британии по оружию для ВСУ

0
Фото: REUTERS/Alina Smutko
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разрешение, которое новое лейбористское правительство Великобритании дало Украине по использованию переданного оружия против РФ, является безответственным шагом. Об этом в среду, 10 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не видели заявление правительства Британии.

«Если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», — сказал он.

Как отметил Песков, это всё будет фиксироваться, также будут приняты соответствующие меры.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство Британии поддерживает ранее принятое решение о том, что Киев может использовать переданное Лондоном оружие для ударов по российским территориям. Британский премьер-министр Стармер заявил, что оно должно использоваться «в соответствии с международным гуманитарным правом» и «в оборонительных целях». При этом, по его словам, Киев вправе решать, как применять оружие.

Левые у руля: чего ждать от лейбористского правительства Великобритании
Кир Стармер сменил Риши Сунака на посту премьера Соединенного Королевства

До этого, 5 июля, Стармер также выражал «приверженность непоколебимой поддержке Украины». Новый глава правительства подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание поддержки Киеву. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном на фоне изменений в британском правительстве.

Песков, в свою очередь, еще 20 мая сообщил, что Россия создает санитарную зону для того, чтобы обезопасить свои города от обстрелов Вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что российская армия продолжает наступление на харьковском направлении именно с этой целью, поскольку Украина продолжает обстреливать приграничные населенные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024