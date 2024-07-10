Разрешение, которое новое лейбористское правительство Великобритании дало Украине по использованию переданного оружия против РФ, является безответственным шагом. Об этом в среду, 10 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле не видели заявление правительства Британии.

«Если это так, то, безусловно, это еще один безответственный шаг, абсолютно безответственный шаг в сторону нагнетания напряженности и серьезного эскалирования ситуации», — сказал он.

Как отметил Песков, это всё будет фиксироваться, также будут приняты соответствующие меры.

Ранее в этот день сообщалось, что правительство Британии поддерживает ранее принятое решение о том, что Киев может использовать переданное Лондоном оружие для ударов по российским территориям. Британский премьер-министр Стармер заявил, что оно должно использоваться «в соответствии с международным гуманитарным правом» и «в оборонительных целях». При этом, по его словам, Киев вправе решать, как применять оружие.

До этого, 5 июля, Стармер также выражал «приверженность непоколебимой поддержке Украины». Новый глава правительства подчеркнул, что смена премьер-министров в стране не повлияет на оказание поддержки Киеву. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном на фоне изменений в британском правительстве.

Песков, в свою очередь, еще 20 мая сообщил, что Россия создает санитарную зону для того, чтобы обезопасить свои города от обстрелов Вооруженных сил Украины. Президент РФ Владимир Путин также заявлял, что российская армия продолжает наступление на харьковском направлении именно с этой целью, поскольку Украина продолжает обстреливать приграничные населенные пункты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.