Гаврилов отметил смятение у Европы насчет будущего

Последние события показывают, что Европа «дрогнула» и начинает думать, как жить дальше. Об этом 10 июля заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, в последнее время особенно остро встал вопрос нормализации положения дел на ФСОБ (форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. — Ред.). Гаврилов отметил, что мероприятие может помочь снизить военную напряженность в мире.

«У российской стороны достаточно экспертного потенциала, и мы к такой работе готовы. Да и последнее развитие событий «в поле» говорит о том, что Старая Европа «дрогнула» и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», — отметил дипломат в статье для «РИА Новости».

Кроме того, Гаврилов заявил, что Европа опасается, что Россия начнет «сосредотачиваться». Усилия по возвращению ФСОБ к выполнению возложенных задач теперь должны исходить от «коллективного Запада», а не от РФ, заключил он.

В этот же день Гаврилов сообщил, что стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» и его отход от контролирующих вооружения документов могут привести к столкновению ядерных держав. Он отметил, что, накачивая Украину оружием, страны Запада нарушают принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по передаче обычных вооружений и контролю за ПЗРК.

Совет Федерации на заседании 3 июля единогласно принял заявление Федерального собрания РФ о приостановке участия российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также о выплате взносов в ее бюджет. При этом сенаторы и депутаты заявили о готовности вернуться к работе ПА ОБСЕ при условии пересмотра ее руководством и рядом государств — членов «русофобских и дискриминационных подходов» к решению проблем европейской безопасности.