Премьер-министр Словакии Фицо заявил в соцсети о своем возвращении после покушения
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 9 июля выложил пост в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), в котором обратился к «прогрессивным либеральным СМИ и оппозиции». Политик саркастически извинился за то, что выжил после покушения.
«Дорогие прогрессивные либеральные СМИ и оппозиция, простите меня за то, что я выжил, но я вернулся», — написал он всего одну фразу.
Ранее, 8 июля, Фицо второй раз появился на публике после покушения и встретился с фермерами. На опубликованных кадрах видно, что политику приходится использовать трость.
Впервые на публике Фицо появился 5 июля. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в стране государственным праздником. В своем выступлении политик раскритиковал либеральные СМИ, которые, по его словам, преуменьшили вклад Кирилла и Мефодия.
Покушение на Фицо произошло после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице. 4 июля дело переквалифицировали в теракт.
Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.