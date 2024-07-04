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Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Генпрокурор Словакии Жилинка: покушение на Фицо переквалифицировано в теракт
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Фото: Global Look Press/ZUMA/Mateusz Wlodarczyk
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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, совершенное в середине мая, переквалифицировано в теракт. Об этом сообщил 4 июля генеральный прокурор республики Марош Жилинка.

«На основании полученных доказательств преследуемое деяние в дальнейшем будет квалифицироваться как особо тяжкое преступление — теракт», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, обвиняемый Юрай Цинтула уведомлен об изменении юридической квалификации его преступления.

Стрельба в Словакии: на премьер-министра страны совершено нападение
Ранее Роберт Фицо неоднократно критиковал НАТО и политику стран Запада по Украине

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице, злоумышленник был задержан. 18 мая суд заключил его под стражу. Уточнялось, что он мог действовать не один.

Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция проводилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая сообщалось, что его состояние стабильное. Позже, 25 мая, медики сообщили об улучшении состояния премьера.

3 июля стало известно, что Фицо вернется к исполнению обязанностей на днях. Отмечалось, что он уже вовлечен в происходящие события и активно взаимодействует с президентом страны Петером Пеллегрини и лидерами двух партий.

Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.

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