Премьер Словакии Фицо впервые после покушения появился на публике

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, впервые после случившегося появился на публике. Об этом 5 июля сообщил местный портал Aktuality.sk.

Фицо выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в стране государственным праздником. В своем выступлении политик раскритиковал либеральные СМИ, которые, по его словам, преуменьшили вклад Кирилла и Мефодия. Также он выразил восхищение тем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в деловую поездку не только на Украину, но и в Россию.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло мне это сделать, я был бы очень рад присоединиться к нему», — отметил политик.

Также Фицо призвал общество задуматься о том, что происходит в Словакии и Европе.

Покушение на Фицо произошло после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице. 4 июля дело переквалифицировали в теракт.

Фицо ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.