Реклама
Прямой эфир
Мир
Орбан заявил о достижении своей цели при визите в Москву
Мир
Байден заявил о продолжении участия в президентской гонке
Мир
В избиркоме Ирана сообщили о явке более 40% во втором туре выборов президента
Мир
Новый премьер Великобритании Стармер заявил о непоколебимой поддержке Украины
Мир
Премьер Словакии Фицо восхитился Орбаном после его посещения Москвы и Киева
Мир
В США анонсировали новые меры по укреплению ПВО Украины на саммите НАТО
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтавской области на фоне воздушной тревоги
Мир
Бизнесмены в США написали письмо Байдену с призывом сняться с выборов
Мир
Вице-премьер Сербии заявил о сохранении дружбы с Россией
Мир
Жители Стамбула и ряда других городов Турции увидели в небе падающий метеорит
Мир
Эрдоган выразил надежду на возобновление черноморской зерновой сделки
Мир
Орбан назвал бюрократической бессмыслицей критику со стороны ЕС
Мир
Явка во втором туре президентской гонки в Иране составила около 50%
Общество
Глава Дагестана объяснил большое количество жертв среди полиции при терактах
Мир
Окружение Байдена считает причиной его проблем со здоровьем преклонный возраст
Спорт
Сборная Франции по пенальти победила португальцев в матче Евро-2024
Происшествия
В Ярославской области без воды и света остались 40 населенных пунктов

Премьер Словакии Фицо восхитился Орбаном после его посещения Москвы и Киева

Премьер Словакии Фицо появился на публике впервые после покушения в мае
0
Фото: Global Look Press/Jakob Ratz
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 июля выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, посетившим и Киев, и Москву.

«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — сказал Фицо во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником.

Это мероприятие стало для Фицо первым с попытки покушения на его жизнь в мае.

«Недостаточно, я повторяю, недостаточно мирных переговоров, мирных инициатив», — приводит его слова Reuters.

Волевой Дунай: приблизил ли Орбан Европу к завершению украинского кризиса
Премьер Венгрии все-таки приехал на переговоры с Путиным в Москву

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. Сам Орбан заявил, что миссия в РФ выполнена и будет продолжена в понедельник.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель, заявив, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной.

Кроме того, в Белом доме заявили о беспокойстве из-за визита Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024