Премьер Словакии Фицо восхитился Орбаном после его посещения Москвы и Киева

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 5 июля выразил восхищение венгерским премьером Виктором Орбаном, посетившим и Киев, и Москву.

«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — сказал Фицо во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в Словакии государственным праздником.

Это мероприятие стало для Фицо первым с попытки покушения на его жизнь в мае.

«Недостаточно, я повторяю, недостаточно мирных переговоров, мирных инициатив», — приводит его слова Reuters.

5 июля Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и Евросоюзом (ЕС).

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров. Сам Орбан заявил, что миссия в РФ выполнена и будет продолжена в понедельник.

При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что Орбан не может представлять ЕС в переговорах с Путиным. Его поддержал глава Евросовета Шарль Мишель, заявив, что Орбан не может вести переговоры с Путиным от лица ЕС по мирным переговорам с украинской стороной.

Кроме того, в Белом доме заявили о беспокойстве из-за визита Орбана в Москву. Отмечалось, что эта поездка якобы не способствует продвижению урегулирования конфликта на Украине.

В свою очередь, бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс в беседе с «Известиями» связал реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.