Представители Европейского союза (ЕС) — коррупционеры и торговцы оружием, они зарабатывают благодаря кризису на Украине и поэтому обеспокоены поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс.

«Меня не удивляет, что представители конгломерата торговцев оружием, коррупционеров и врунов беспокоятся, что кто-то впервые за два с половиной года прилагает усилия к достижению мира», — сказал Гросс в видеоинтервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Австрии Карл Нехаммер и другие политики Европы ужаснулись тому, что Орбан «позволил себе» 2 июля нанести визит в Киев, чтобы впервые за два с половиной года обсуждать там мирное урегулирование, когда все остальные гости президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, привозят ему миллиарды евро для закупки новых вооружений.

После поездки в Киев Орбан посетил Москву для обсуждения мирного урегулирования с российским лидером Владимиром Путиным. Это, как подчеркнул Гросс, не вписывается в планы фон дер Ляйен, «которая ежедневно купается в крови невинных людей». Бывший кандидат в президенты Австрии обратил внимание на то, что Евросоюзом из Брюсселя управляют коррупционеры и торговцы оружием, которым выгодно продолжение боевых действий и смерть невинных людей.

Гросса ужасает, что военное лобби в Европе большое, а мирного не существует. Политик назвал фон дер Ляйен, Нехаммера и других представителей ЕС лицемерами за то, что они выступают против миротворческой инициативы Орбана. Особенно Гросса возмущает поведение канцлера Австрии, потому что он должен соблюдать нейтралитет, которого придерживается Вена.

Ранее в этот день Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с Путиным. Президент и премьер-министр обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и ЕС.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил Зеленскому рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.