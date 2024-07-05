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В Австрии связали реакцию ЕС на визит Орбана в РФ с желанием продолжать конфликт

Экс-кандидат в президенты Австрии Гросс: ЕС зарабатывает на украинском конфликте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Представители Европейского союза (ЕС) — коррупционеры и торговцы оружием, они зарабатывают благодаря кризису на Украине и поэтому обеспокоены поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Об этом в пятницу, 5 июля, заявил бывший кандидат на пост президента Австрии Геральд Гросс.

«Меня не удивляет, что представители конгломерата торговцев оружием, коррупционеров и врунов беспокоятся, что кто-то впервые за два с половиной года прилагает усилия к достижению мира», — сказал Гросс в видеоинтервью, опубликованном на его YouTube-канале.

Он отметил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель, канцлер Австрии Карл Нехаммер и другие политики Европы ужаснулись тому, что Орбан «позволил себе» 2 июля нанести визит в Киев, чтобы впервые за два с половиной года обсуждать там мирное урегулирование, когда все остальные гости президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая, привозят ему миллиарды евро для закупки новых вооружений.

После поездки в Киев Орбан посетил Москву для обсуждения мирного урегулирования с российским лидером Владимиром Путиным. Это, как подчеркнул Гросс, не вписывается в планы фон дер Ляйен, «которая ежедневно купается в крови невинных людей». Бывший кандидат в президенты Австрии обратил внимание на то, что Евросоюзом из Брюсселя управляют коррупционеры и торговцы оружием, которым выгодно продолжение боевых действий и смерть невинных людей.

Гросса ужасает, что военное лобби в Европе большое, а мирного не существует. Политик назвал фон дер Ляйен, Нехаммера и других представителей ЕС лицемерами за то, что они выступают против миротворческой инициативы Орбана. Особенно Гросса возмущает поведение канцлера Австрии, потому что он должен соблюдать нейтралитет, которого придерживается Вена.

Европа негодует из-за визита Орбана в Москву. Как реагируют лидеры ЕС

Ранее в этот день Орбан с делегацией прибыл в Москву и встретился с Путиным. Президент и премьер-министр обсудили многие актуальные международные вопросы, в том числе и пути урегулирования конфликта на Украине. Российский лидер назвал переговоры с главой правительства Венгрии обстоятельными, прямыми и честными, а также рассказал, что видит в визите Орбана в Москву попытку восстановить диалог между РФ и ЕС.

Тогда же министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который прибыл в столицу вместе с Орбаном, выразил мнение, что эта поездка премьер-министра поможет приблизить мирное урегулирование кризиса на Украине, который можно разрешить только путем переговоров.

До этого, 2 июля, глава венгерского правительства, приехав в Киев, предложил Зеленскому рассмотреть вариант прекращения огня, чтобы начать мирный диалог с Россией. Орбан рассказал, что украинскому лидеру не очень понравилась идея приостановки боевых действий для подготовки плана мирного урегулирования.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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