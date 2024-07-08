Фицо второй раз появился на публике после покушения и встретился с фермерами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник, 8 июля, второй раз появился на публике после покушения 15 мая, встретившись с фермерами. На опубликованных кадрах видно, что политику приходится использовать трость.

«Я хочу поблагодарить министра сельского хозяйства и местных хозяев за создание условий для этой встречи с представителями словацких фермеров по случаю сбора урожая», — приводит слова политика портал Aktuality.sk.

Он отметил, что урожай нельзя назвать рекордным из-за высокой влажности. Оценил он и ситуацию в экономике страны.

«Словакия снова встала на правильный путь. Рост реальной заработной платы опережает инфляцию, так что люди получают немного больше денег, чем раньше», — отметил Фицо.

Премьер констатировал, что вклады граждан в словацких банках растут и этот рост составил почти €600 млн. Фицо добавил, что Словакия ожидает заметный экономический рост в 2024 году.

Впервые на публике Фицо появился 5 июля. Он выступил с речью по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, который является в стране государственным праздником. В своем выступлении политик раскритиковал либеральные СМИ, которые, по его словам, преуменьшили вклад Кирилла и Мефодия.

Покушение на Фицо произошло после заседания кабинета министров. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего прозвучало несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула из города Левице. 4 июля дело переквалифицировали в теракт.

Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он сообщал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в НАТО.