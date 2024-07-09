Кругом друзья

«Мы совершенно ясно выразили Индии нашу обеспокоенность по поводу их отношений с Россией», — недовольное бурчание Госдепартамента США по поводу официального визита Нарендры Моди в Москву лишний раз подтверждает его своевременность и продуктивность. Не то чтобы была особая нужда кому-то что-то доказывать: среди всех нынешних друзей России сложно найти страну, конструктивные отношения с которой развивались бы настолько гладко и в советское время, и сейчас. Просто нервная реакция наших американских недругов на расширение связей РФ с такими стратегически значимыми государствами, как Индия, с некоторых пор стала особенно надежным маркером правильности выбранного и нами, и глобальным большинством в целом пути.

Дружеские объятия российского президента с индийским премьер-министром в Ново-Огарево, выходящие далеко за рамки стандартного дипломатического протокола, как бы скрепляют прагматику отношений особой доверительностью. В Нью-Дели прекрасно знают, что данное в Москве слово дорогого стоит. Всё будет сделано так, как и договаривались. Есть ли смысл уточнять, почем нынче обещания или увещевания, доносящиеся из Вашингтона, Лондона и Брюсселя?

В 2019 году, будучи первым в истории премьер-министром Индии, посетившим российский Дальний Восток, Нарендра Моди особо подчеркивал: «Величайшее достижение [российско-индийских отношений] — это доверие». И межгосударственное, и межличностное. Это тот капитал, которым, в отличие от наших западных конкурентов, в достаточной мере обладает Россия. Ну а за доверием логично следует и взрывной рост товарооборота, увеличившийся за прошлый год на две трети.

«Путин ни в коем случае не давал понять, что я менее значим, что я из небольшого штата… Он отнесся ко мне по-дружески, как к своему [человеку]. В результате двери дружбы были открыты», — вспоминает Моди свой дебютный визит в Москву в качестве первого министра региона Гуджарат в далеком 2001 году. Так и прокладывался извилистый путь к многополярному миру: страна еще только приходила в себя после катастрофы 1990-х годов, но уже восстанавливала и налаживала контакты с теми, кто позже подставит нам плечо в момент, когда Запад фактически объявит России войну.

Кто стал главным покупателем российской нефти, когда американцы с европейцами наложили на углеводородный экспорт РФ стопятьсот санкций, надеясь подорвать экономику страны? Индия и Китай. Можно сколько угодно зубоскалить по поводу того, сколько Нью-Дели и Пекин заработали на переработке или перепродаже российского черного золота тем же западным странам. В накладе никто из государств глобального большинства, участвующих в повороте сибирских нефтяных рек на Восток, не остался. Дружба дружбой, но и считать все умеют. Равно как и действовать в соответствии с национальными интересами прежде всего своих, а не чужих стран более-менее научились.

«Благодаря индийско-российскому сотрудничеству в сфере энергетики мы обеспечивали стабильность на мировом рынке», — отдельно отмечает премьер-министр Моди на встрече с президентом Путиным. А ведь и правда — даже в самых сложных условиях Москва не забывает о том стабилизирующем воздействии на международные отношения, которого ожидают от нас страны Глобального Юга. Начиная от борьбы с терроризмом и заканчивая продовольственной безопасностью планеты. Хорошо помню, какой интенсивной и отчасти вполне справедливой критике внутри нашей страны подвергалась в свое время зерновая сделка. И как в итоге она и подобные ей договоренности положительно сказались на развитии прочных и долгосрочных связей России со странами глобального большинства.

Никакие потуги американцев уговорить или заставить незападные страны выстроиться в очередь на осуждение российской специальной военной операции на Украине не привели к международной изоляции нашей страны. Глобальное большинство в целом довольно отстраненно относится к конфликту в далекой Европе. При условии, что он не приводит к разрыву мировых торгово-логистических цепочек, дефициту продовольствия, топлива или удобрений.

«Для светлого будущего наших будущих поколений мир обязателен», — не лукаво, а вполне искренне мудрствует премьер-министр Моди, глядя в глаза президенту Путину. Да, вопреки давлению Запада Индия не осудила российскую СВО. Однако Нью-Дели, равно как и Пекин, продолжают риторически настаивать на мирном исходе конфликта на Украине. Разумеется, даже мнение наших друзей, уж не говоря о непрекращающихся воплях с Запада, не должно быть решающим. Главное, чтобы заявленные цели специальной военной операции были непременно достигнуты. Однако не учитывать содержание и тональность миротворческих заявлений и планов лидеров стран глобального большинства тоже не стоит.

Итак, что же означает для будущего миропорядка ускоренное расширение особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией по итогам визита Нарендры Моди в Москву? Если совсем коротко и просто: меньше конфликтности — больше стабильности. Не только для наших двух дружественных стран, но и для всей Евразии. Вывод на проектную мощность транспортно-логистического коридора Север – Юг, совместное раскрытие потенциала Северного морского пути, сотрудничество в сфере обороны и мирного атома, обкатка независимых от Запада платежно-расчетных механизмов — всё, что Россия отрабатывает сейчас с Индией, в дальнейшем будет применимо и к сотрудничеству со всем Глобальным Югом.

В общем, планы поистине грандиозные. И, конечно же, на одном только межгосударственном уровне всех задач не решить. Необходимо максимально сблизить Москву и Нью-Дели в общественном измерении. В скором времени в Казани и Екатеринбурге появятся новые консульства Индии. Будем надеяться, что вслед за расширением дипломатического представительства непременно последует и активизация туристических, гуманитарных и предпринимательских контактов между нашими гражданами. В конце концов, кто сказал, что строить многополярный мир будут только политики и чиновники, а не в том числе и мы с вами?

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора