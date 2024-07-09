Реклама
Прямой эфир
Мир
Орешкин назвал мифом проблему «застрявших рупий»
Общество
ГД одобрила в I чтении проект о блокировке сайтов по продаже БАДов с нарушениями
Мир
СМИ призвали НАТО придумать реалистичный план окончания конфликта на Украине
Общество
Суд продлил арест причастным к смерти пациента врачам клиники «Ай Кью Пластик»
Мир
В МИДе заявили о готовности РФ ответить на усиление сотрудничества Японии и НАТО
Общество
На ЗАЭС провели ротацию инспекторов МАГАТЭ
Общество
В «Аэрофлоте» частично сменится руководящий состав департамента обслуживания на борту
Мир
Опрос показал возможную победу вице-президента Харрис над Трампом
Общество
МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
Общество
Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с коклюшем и корью
Экономика
Госдума приняла закон о социальных банковских вкладах для граждан с низкими доходами
Мир
Россия и Индия призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Общество
Мишустин назвал огромными прогнозируемые потребности рынка труда
Общество
Полицейские со стрельбой задержали в Домодедово похитителей человека
Мир
Представитель Эстонии в НАТО призвал обсудить повышение затрат блока на оборону
Мир
Орбан призвал ЕС взять лидерство по разрешению кризиса на Украине
Наука и техника
Борисов сообщил о плане начать в РФ конвейерную сборку спутников в 2026 году

В Минэке сообщили о подписании РФ и Индией меморандума по вопросам климата

Ильичев: РФ и Индия подписали меморандум по вопросам изменения климата
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ходе визита индийской делегации в Москву был подписан ряд двусторонних документов, в том числе меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития — первый в своем роде для России. Об этом 9 июля говорится в комментарии замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, которым с «Известиями» поделилось ведомство.

Ильичев также пояснил суть указанного документа.

«Он заложит основу для совместной реализации климатических проектов двух стран, развития углеродных рынков, научного сотрудничества по климату, обмена опытом в области адаптации к климатическим изменениям и устойчивого финансирования», — говорится в сообщении.

Вместе с тем замглавы ведомства отметил рост взаимного турпотока на 59% в 2023 году, что стало возможным благодаря наличию прямого авиасообщения между странами. При этом Россия и Индия активно обсуждают введение безвизового режима. Объем взаимной торговли при этом в прошедшем году вырос по сравнению с 2022 годом в 1,6 раза.

Кроме того, сторонами строятся новые транспортно-логистические и банковско-финансовые каналы, в частности взаимодействие иранских портов в Персидском заливе и Индийском океане для ускоренной доставки грузов в обе страны. Также наращивается сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, научно-технической сфере.

«Проблема с зависшими рупиями сегодня рассосалась»
Глава ВТБ Андрей Костин — об альтернативе SWIFT, разблокировке активов частных инвесторов и изменениях в налогообложении

Ранее в этот день заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, отвечая на вопрос «Известий», что проблема «застрявших рупий» является своеобразным мифом. По его словам, данное заблуждение опровергают объемы внешней торговли.

Также во вторник Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров 9 июля установили экономические цели российско-индийского сотрудничества, в числе которых взаимодействие в области фармацевтики, авиастроения и использования национальных платежных систем. По итогам российско-индийских переговоров в Кремле стороны также поставили цель достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году, указал он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024