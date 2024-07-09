В Минэке сообщили о подписании РФ и Индией меморандума по вопросам климата

В ходе визита индийской делегации в Москву был подписан ряд двусторонних документов, в том числе меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития — первый в своем роде для России. Об этом 9 июля говорится в комментарии замминистра экономического развития РФ Владимира Ильичева, которым с «Известиями» поделилось ведомство.

Ильичев также пояснил суть указанного документа.

«Он заложит основу для совместной реализации климатических проектов двух стран, развития углеродных рынков, научного сотрудничества по климату, обмена опытом в области адаптации к климатическим изменениям и устойчивого финансирования», — говорится в сообщении.

Вместе с тем замглавы ведомства отметил рост взаимного турпотока на 59% в 2023 году, что стало возможным благодаря наличию прямого авиасообщения между странами. При этом Россия и Индия активно обсуждают введение безвизового режима. Объем взаимной торговли при этом в прошедшем году вырос по сравнению с 2022 годом в 1,6 раза.

Кроме того, сторонами строятся новые транспортно-логистические и банковско-финансовые каналы, в частности взаимодействие иранских портов в Персидском заливе и Индийском океане для ускоренной доставки грузов в обе страны. Также наращивается сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, научно-технической сфере.

Ранее в этот день заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, отвечая на вопрос «Известий», что проблема «застрявших рупий» является своеобразным мифом. По его словам, данное заблуждение опровергают объемы внешней торговли.

Также во вторник Орешкин сообщил, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров 9 июля установили экономические цели российско-индийского сотрудничества, в числе которых взаимодействие в области фармацевтики, авиастроения и использования национальных платежных систем. По итогам российско-индийских переговоров в Кремле стороны также поставили цель достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году, указал он.