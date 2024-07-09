Орешкин назвал мифом проблему «застрявших рупий»

Проблема «застрявших рупий» является своеобразным мифом. Об этом 9 июля заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин по итогам российско-индийских переговоров в Кремле.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Известий», он указал, что данное заблуждение опровергают объемы внешней торговли.

«На самом деле это такой миф, который был в этом плане. Видите, какие объемы торговли, да? Если бы не было бы платежей, если бы средства не проходили, то и тех цифр, которых мы достигли, не было бы достигнуто. Здесь идет планомерное развитие, шаг за шагом снимаются барьеры, активно используются национальные валюты, цифровые финансовые активы экономоператорами», — указал он.

Орешкин добавил, что чем сильнее внешнее давление, тем более инновационные и эффективные решения принимаются российской стороной.

Замруководителя администрации также отметил, что тема расчетов с использованием карт национальных платежных систем была затронута на встрече президента РФ Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. По его словам, 70% товарооборота уже обслуживается нацвалютами.

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